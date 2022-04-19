味全龍3轟擊退兄弟 拿莫．伊漾MVP

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中職味全龍隊19日與中信兄弟隊交手，龍隊拿莫．伊漾（圖）、曾陶鎔連2棒開轟，陳品捷敲出滿貫砲，龍隊終場以11比5拿勝、中止近期4連敗；拿莫．伊漾拿下單場MVP。（味全龍隊提供）中央社記者謝靜雯傳真 111年4月19日

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（中央社記者謝靜雯台北19日電）中職味全龍隊今天交手中信兄弟隊，靠打線發揮，拿莫．伊漾、曾陶鎔連2棒開轟，陳品捷敲出滿貫砲，終場以11比5拿勝、終止近期4連敗；拿莫．伊漾獲單場最有價值球員（MVP）。

龍隊晚間作客洲際棒球場對戰兄弟，兄弟首局靠王威晨安打、短打推進及許基宏內野安打，跑回團隊第1分。

龍隊4局有攻勢，吉力吉撈．鞏冠率先敲安打，2人出局後拿莫．伊漾開轟，一棒2分、幫球隊翻轉戰局，下一棒曾陶鎔再開轟，陽春砲幫球隊取得3比1領先。

龍隊單局連2棒（以上）開轟隊史第25次，也是隊史第3次單局連續背號擊球員連2棒開轟（拿莫．伊漾背號57號、曾陶鎔為58號），拿莫．伊漾本季第2轟出爐，曾陶鎔本季首場出賽就有首轟。

龍隊6局攻勢再起，靠觸身球保送、吉力吉撈．鞏冠二壘打、接連四壞保送擠回1分，劉基鴻二壘打一棒送回2分，再靠高飛犧牲打跑回第7分，郭天信內野安打、林智勝選到保送，陳品捷敲出生涯首支滿貫砲，龍隊單局攻下8分、奠定勝基。

兄弟陳子豪6局打席被三振，因不當抗議、被驅逐出場；兄弟7局靠保送、江坤宇三壘打、滾地球，單局追回2分，9局再靠岳東華安打、接連3次四壞保送擠回1分，接著靠滾地球跑回團隊第5分，但攻勢沒延續而吞敗。

兄弟先發投手呂彥青本季首場先發，用85球投5.1局，被敲8支安打（2發全壘打），投出4次三振、失掉8分都是責失分、吞下本季第2敗。

龍隊投手廖任磊先發投5局，僅被敲出3支安打，投出3次三振、2次四壞保送，失掉1分責失分、拿下本季首勝；拿莫．伊漾單場2安、貢獻3分打點，拿下單場MVP。（編輯：李明宗）1110419