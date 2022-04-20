T1雲豹23、24日主場賽事 改到台北和平籃球館打

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（中央社記者黃巧雯台北20日電）台灣職籃T1聯盟桃園雲豹原先以中原大學體育館為主場，因應COVID-19疫情，校方不開放使用，因此球團今天宣布，4月23、24日主場賽事將改至台北和平籃球館進行。

桃園雲豹原先4月23、24日將在主場中原大學體育館迎接2連戰，分別出戰台灣啤酒英熊、新北中信特攻，但因近期COVID-19（2019冠狀病毒疾病）本土疫情升溫，中原大學校方不開放體育館，雲豹決定另找場地。

雲豹球團今天發布新聞稿表示，在時間急迫下，為讓聯盟賽事順利進行，短時間內尋遍桃園各個場館，仍無法找到合適場地，經各方溝通後，2場主場賽事最終選擇至台北和平籃球館進行，球團並感謝職籃聯盟P. LEAGUE+台北富邦勇士的協調。

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儘管主場賽事移師台北和平籃球館，對於桃園市民，雲豹球團特別祭出優惠，只要出示居住桃園市的相關證件可享票價5折優惠。

對於已購買門票的球迷，雲豹球團表示，球迷可憑紙本或電子票券，在比賽當日至台北和平籃球館現場售票處更換實體票；若需退票者，須於4月21日中午12時至25日下午4時至全家機台或線上系統辦理退票，無需額外付手續費。（編輯：張芷瑄）1110420