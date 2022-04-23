安塔利亞射箭世界盃 陳怡瑄惜敗與獎牌擦身而過

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（中央社記者龍柏安台北23日電）台灣複合弓女將陳怡瑄今天在安塔利亞射箭世界盃女子複合弓銅牌戰，以146比149惜敗愛沙尼亞好手嘉特瑪（Lisell Jaatma），與獎牌擦身而過。

2022安塔利亞射箭世界盃是今年台灣射箭代表隊開季首場國際賽，選手們的表現也沒漏氣，除反曲弓男團挺進明天登場的金牌戰，女團日前也順利奪銅，而陳怡瑄則在競爭激烈的個人對抗賽中脫穎而出，一路過關斬將闖進4強。

陳怡瑄在資格賽繳出689分、排名第9，是參賽台灣女將當中排名最佳的箭客，她在對抗賽首輪輪空，接下來連續淘汰2名土耳其女將，並在8強再以143比136射下印度好手古亞（Priya Gurjar）闖進4強。

可惜關鍵4強賽，陳怡瑄以142比144不敵去年歐洲錦標賽銀牌得主、年僅21歲的英國好手吉布森（Ella Gibson），而銅牌戰她雖繳出這次賽會平個人最佳的146分，無奈對手竟飆出這次賽會個人最高的149分「攔胡」奪銅。

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陳怡瑄是台灣複合弓的指標性選手，上屆亞運她就包辦2面獎牌，分別在混雙摘金與女團鍍銅，此外她也是2019年荷蘭世界射箭錦標賽女團金牌班底，並在年底亞洲射箭錦標賽混雙摘銀。

台灣射箭代表隊總教練林政賢透露，陳怡瑄的狀況始終很穩定，算是近年台灣複合弓最好的箭客之一，這次在土耳其安塔利亞世界盃的發揮也都在水準內，雖然銅牌戰錯失獎牌有些可惜，不過他仍肯定陳怡瑄這次比賽的整體表現。（編輯：張芷瑄）1110423