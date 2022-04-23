獅隊失誤誤事 江坤宇開轟率兄弟搶勝

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（中央社記者謝靜雯台北23日電）中職中信兄弟今天與統一獅交手，兄弟後半段追分，抓準獅隊牛棚投手、守備有狀況，單局2次關鍵守備失誤，兄弟8局攻下9分，以11比5拿下勝利，江坤宇首轟出爐、獲選單場MVP。

中華職棒中信兄弟隊今天在主場洲際棒球場與統一獅隊交手，兩隊前3局沒有得分，獅隊4局靠著陳傑憲、林靖凱安打、再靠著犧牲觸擊、潘傑楷四壞保送攻占滿壘，李丞齡適時安打、一棒送回2分，再靠著高國慶安打、送回團隊第3分。

兄弟5局靠著四壞保送、滾地球、李聖裕適時安打，送回團隊第1分，7局江坤宇敲出陽春砲，為個人本季首轟，兄弟8局再起攻勢，張志豪跑出內野安打，許基宏、詹子賢接連安打扳平比數。

兄弟攻勢延續，再靠著短打推進，獅隊關鍵守備失誤、讓兄弟一口氣跑回2分、翻轉戰局，再靠著保送、江坤宇安打，再添1分，2人出局後，李聖裕敲出右外野方向飛球，靠著獅隊再次失誤、跑回2分，兄弟攻勢不斷，一口氣打了13人次、攻下9分大局、奠定勝基。

獅隊9局靠著柯育民、潘傑楷接連安打，施冠宇適時安打、一棒送回2分，但追分不及、吞下敗仗。

兄弟9棒江坤宇今天單場4打數敲出2支安打、包括1發全壘打，貢獻2分打點，拿下單場最有價值球員（MVP）。

江坤宇接受主場MVP訪問時表示，前面幾場沒有發揮，今天全壘打那個打席、球數對自己有利，打出去就知道是全壘打，也謝謝球迷進場加油，「不管如何、我們都會盡全力表現給你們看。」

獅隊洋投柯瑞今天中職生涯一軍初登板，先發投5局僅被敲出3支安打，投出2次三振、3次四壞保送，失掉1分責失分、無關勝敗。（編輯：張芷瑄）1110423