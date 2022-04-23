吉力吉撈．鞏冠身兼第4棒、捕手 貢獻4打點

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中職23日在新莊棒球場的賽事，味全龍隊4局上攻下7分奠定勝基，其中吉力吉撈．鞏冠擊出左外野方向二壘安打，帶有3分打點；全場包辦4分打點的他賽後並獲選單場MVP。中央社記者張新偉攝 111年4月23日

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（中央社記者楊啟芳新北23日電）中職味全龍隊吉力吉撈．鞏冠今天打第4棒包辦4分打點，蹲捕又帶領投手完封對手，獲選為單場MVP，他賽後表示，賽前就有許願可以從江少慶手中敲出安打，有掌握到失投球。

味全龍今天以9比0擊敗富邦悍將，其中吉力吉撈．鞏冠4打數敲出2支安打，分別在1局上敲出1打點安打，以及4局上滿壘時敲清壘3打點二壘安打，全場包辦4分打點。去年吉力吉撈．鞏冠對戰悍將先發投手江少慶，2打數沒有敲安打，不過今天就從他手上敲出2安。

江少慶此戰僅投3.2局失9分（8責失），吉力吉撈．鞏冠表示，江少慶今天狀況應該沒有太好，「我們就是很團結，都有掌握到他的失投球，覺得我帶點運氣，第4局那球他已經投滿低了，就想說不要太用力，結果是很好的。」吉力吉撈．鞏冠也笑說，賽前有許願希望可以打好朋友江少慶首安。

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身兼第4棒和先發捕手，要在攻擊上有貢獻，還要帶領投手，吉力吉撈．鞏冠坦言有點忙，但他說：「教練怎麼安排就把工作做好，希望自己可以放輕鬆一點，勝任這個工作，幫助球隊贏球。」

吉力吉撈．鞏冠本季目前敲出15支安打，其中二壘安打多達8支，不過本季首轟尚未出爐。他指出，二壘安打是自己的目標，不只是靠全壘打，「我相信大家很期待我的全壘打，但是現在狀況慢慢愈來愈好，希望比賽時失投球可以掌握到，至於結果我不能控制。」（編輯：張芷瑄）1110423

中職味全龍隊23日在新莊棒球場以9比0擊敗富邦悍將隊，其中吉力吉撈．鞏冠（中）4打數敲出2支安打，分別在1局上敲出1打點安打，以及4局上滿壘時敲清壘3打點二壘安打，全場包辦4分打點，賽後並獲選單場MVP。中央社記者張新偉攝 111年4月23日

中華職棒23日在新莊棒球場進行富邦悍將隊與味全龍隊的賽事，吸引3856名球迷進場，為支持選手加油打氣。中央社記者張新偉攝 111年4月23日