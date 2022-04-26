謝國城盃青少棒敗部 台東、台南搶勝保生機

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謝國城盃青少棒賽敗部賽事，台東縣隊（泰源）26日打線發揮，團隊敲出15支安打，終場以14比4、5局擊敗新竹縣隊（關西），保住晉級生機。圖為台東後援投手顏偉祥。（台灣世界少棒聯盟提供）中央社記者謝靜雯傳真 111年4月26日

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（中央社記者謝靜雯台北26日電）謝國城盃青少棒賽敗部賽事，台東縣隊今天打線發揮，團隊敲出15支安打，終場以14比4、5局擊敗新竹縣隊，保住晉級生機；台南市隊靠著再見失誤、跑回致勝分，以4比3擊敗彰化縣。

111年謝國城盃全國青少棒錦標賽，台東縣隊（泰源）今天與新竹縣（關西）隊交手，台東縣隊局局都有攻勢，開賽靠著4安、2保送，一口氣打了10人次、攻下5分大局，2局靠著伍識均三壘打送回第6分。

台東縣隊3局靠著3安、1保送、對手1次守備失誤再拿3分，4局攻下2分，5局再添3分，順利拿下比賽勝利；張硯程、伍識均、王伊佐都有單場3安好表現。

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台南市隊（崇明）今天與彰化縣（永靖）交手，兩隊6局打完台南市隊3比2領先，彰化縣隊7局上追回1分、扳平比數，台南市隊7局下靠著接連3支安打、攻佔滿壘，彰化縣隊發生關鍵守備失誤，台南市隊靠著再見失誤跑回致勝分，保住晉級生機。

明天沒有安排賽程，台東縣今天拿勝，下一戰將與高雄市（忠孝）隊交手，台南市隊則與南投縣（中興）隊交手，勝部冠軍戰組合，台中市（中山）隊與桃園市（新明）隊交手、台北市（大理）隊與新北市（二重）隊碰頭。（編輯：陳仁華）1110426