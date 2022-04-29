謝國城盃青少棒賽 台北市、台中市晉級4強

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（中央社記者謝靜雯台北29日電）謝國城盃青少棒賽敗部冠軍戰，台北市隊魏名寬投打俱佳，7局下敲出再見安，率隊3比2擊敗台東縣隊、睽違10年重回4強；台中市隊也是比賽後半段搶分，以4比3擊敗南投縣、晉級4強。

111年謝國城盃全國青少棒錦標賽分組敗部冠軍戰，台北市（大理）隊今天與地主台東縣（泰源）隊交手，台北市先發投手魏名寬展現壓制力，前6局穩守不失分，兩隊6局打完台北市隊2比0領先。

魏名寬7局上續投有狀況，1人出局後接連被敲4支安打、失掉2分退場，平手時由陳冠榮後援登板止血，沒有多掉分數，幫球隊守住下半局追分機會。

台北市隊7局下追分，靠著觸身球保送、盜壘，魏名寬敲出再見安打，幫助球隊拿下關鍵勝利、晉級4強，魏名寬今天投打俱佳，先發6.1局失2分，單場2安、敲出致勝安率隊搶勝；台北市隊繼101年後再度打入4強、將與桃園市（新明）爭冠軍戰門票。

台中市隊（中山）今天與南投縣（中興）交手，兩隊6局打完台中市1比2落後，南投縣7局上多拿1分，台中市7局下把握對方守備、投手都有狀況追分。

台中市先靠著接連觸身球保送、暴投、失誤，跑回1分，再靠著安打送回追平分，接著靠接連暴投、再見失誤，跑回致勝分，台中市隊連2年晉級4強，明天將與新北市（二重）爭冠軍戰門票。（編輯：張芷瑄）1110429