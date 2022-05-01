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布里斯本籌辦2032奧運 國際奧會主席：印象深刻

2022/5/1 17:03
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（中央社雪梨1日綜合外電報導）國際奧會（IOC）主席巴赫今天和布里斯本2032年奧運組織委員會進行猶如「蜜月」的首度會晤後表示，布里斯本為舉辦2032年奧運做了令人印象深刻的準備。

但巴赫（Thomas Bach）警告，就像任何婚姻一樣，可能會有意外而造成雙方關係出現問題。

巴赫訪問雪梨會見布里斯本2032年奧運組委會成員時說：「我們不僅滿意，誠如我先前說過，我們印象深刻且感到放心。」

巴赫也向澳洲奧林匹克委員會（AOC）主席柯茲（John Coates）道別；柯茲昨天卸任，離開擔任32年的主席職務。

巴赫在會晤包括昆士蘭州長帕勒榭（Annastacia Palaszczuk）在內的布里斯本2032年奧運組委會成員後說：「這是一次猶如蜜月的會議。」

他說：「這個蜜月不會永遠持續下去。經驗告訴我們，就像所有婚姻一樣，都會有起伏。」

「但我認為，彼此之間的相互尊重和熱情將確保我們將會克服一些意想不到的障礙。」

當被問到板球或衝浪救生項目是否納入2032年布里斯本奧運時，巴赫只說，國際奧會試著納入那些激勵年輕一代的競技項目。（譯者：林沂鋒/核稿：嚴思祺）1110501

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