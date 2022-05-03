PLG新防疫指引 球隊登錄出賽未達8人比賽喊卡

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（中央社記者黃巧雯台北3日電）本土疫情升溫，台灣職籃聯盟P. LEAGUE+今天公布新修訂防疫指引，下修球隊最低登錄出賽人數為8人，若未滿8人，全隊「暫停比賽」，而季後賽將視疫情再評估是否調整。

因應COVID-19（2019冠狀病毒疾病）本土病例逐日增加，P. LEAGUE+（簡稱PLG）繼4月23日公布防疫指引和應變措施後，根據中央流行疫情指揮中心、衛生福利部疾病管制署（CDC）最新防疫規範，PLG今天再度更新相關防疫措施。

聯盟發布新聞稿表示，聯盟及球團參與比賽者皆於賽前提供48小時內快篩陰性證明，球隊若有快篩陽性者，需進行PCR檢測，等待進行PCR檢測至檢測結果期間不得隨隊；若PCR結果為陽性，則應遵照CDC後續規範處理，所有被列為密切接觸者必須進行快篩，若為陰性仍需完成居家隔離3天與4天自主防疫才可正常參與比賽。

球隊若快篩完至比賽開打前，有被通知為密切接觸者，聯盟指出，必須完成居家隔離3天與4天自主防疫才可正常參與比賽，且在進行居隔當下必須再次進行快篩，若為陽性，需進行PCR檢測，等待進行PCR檢測至檢測結果期間不得隨隊。

先前PLG聯盟訂定球隊最低登錄出賽人數，本土球員（含華裔與外籍生球員）須至少8人、外籍球員至少2人，今天下修人數，若球隊被列為密切接觸者與確診者人數過多，導致比賽日可登錄出賽球員未達8人，全隊將暫停比賽。

若要進行比賽，球隊本土球員、外籍球員須至少各7人、1人。

PLG聯盟季後賽5月21日將開打，而總冠軍賽將於6月3日登場，聯盟表示，季後賽最低登錄出賽人數，將視屆時疫情狀況再評估是否調整。（編輯：張雅淨）1110503