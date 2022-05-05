黃保羅、伍祐城好投壓制 王貞治盃青棒桃園搶勝

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者謝靜雯台北5日電）王貞治盃青棒賽桃園市隊今天與台中市隊交手，桃園市隊投手黃保羅今天先發6局投出7次三振、無失分，最快球速147公里，伍祐城後援1局穩守，幫助球隊以5比0擊敗台中市隊。

桃園市隊（平鎮高中）上屆比賽4強不敵新北市隊（穀保家商），季軍戰不敵台南市隊（南英商工），最終排名第4名。

111年王貞治盃全國青棒錦標賽昨天開打，A組桃園市隊昨天首戰擊敗彰化縣隊（彰化藝中），今天與台中市隊（西苑高中）交手，派出兩任投手黃保羅、伍祐城都是今年畢業有意投入中職選秀的好手。

黃保羅開賽連抓9個出局數，直到4局被敲出二壘打，才首度讓對手上到壘包，及時回穩、連抓3個出局數沒有失掉分數，5局隊友守備有狀況，接連發生2次守備失誤，但黃保羅穩守不失分。

黃保羅總計用56球投6局，僅被敲出1支安打，投出7次三振，最快球速147公里，伍祐城後援投1局讓對手3上3下，替球隊守住勝利，兩人聯手壓制、沒有失掉分數。

桃園市隊2局靠著觸身球保送、接連失誤、安打取得2比0領先，4局胡孟智適時安打再送回1分，5局靠著失誤、曾子祐安打、野手選擇、暴投，跑回第4分，6局靠著黃冠倫安打、保送、失誤，多添1分保險分，拿下比賽勝利。

桃園市隊拿勝，下一戰將與新北市（穀保家商）與雲林縣（麥寮高中）比賽勝隊交手，爭取4強門票。（編輯：陳政偉）1110505