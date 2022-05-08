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TOTO盃少棒賽 台中、南投率先晉級4強

2022/5/8 19:01
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（中央社記者謝靜雯台北8日電）TOTO盃少棒賽今天勝部冠軍戰，桃園市與台中市鏖戰至延長賽第8局，兩隊都敲出破10支安打，台中市靠著再見暴投以14比13拿勝，取得4強門票；南投以7比4擊敗高雄、晉級4強。

111年TOTO盃全國少棒錦標賽為美國小馬聯盟（PONY）野馬級世界少棒錦標賽國內選拔賽，冠軍隊伍將以縣市名稱代表參賽；此次比賽總計16支球隊參賽，預賽採分組雙敗淘汰賽制，比賽於4日開打。

今天A組勝部冠軍戰台中市隊與桃園市隊交手，兩隊攻勢往來，正規7局打完13比13戰成平手，延長賽第8局，桃園市隊先攻雖有安打出現，但沒能拿下分數，8局下台中市隊2人出局後靠著保送、接連盜壘戰術，再見暴投跑回致勝分。

台中市隊拿勝、率先晉級4強，桃園市隊吞敗、落入敗部，明天敗部將與台南市隊交手，勝隊可取得4強門票。

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B組勝部南投縣今天與高雄市隊交手，南投縣3局打完2比3落後，4局靠著單局3安、2保送攻下3分、翻轉戰局，6局再靠著田偉恩、松俞皓接連二壘打、黃麟凱安打，單局再添2分保險分，高雄市7局追回1分，追分不及、吞下敗仗。

南投縣隊拿勝晉級4強，高雄市隊落入敗部，明天將與新北市隊爭敗部冠軍，勝隊取得4強門票，4強賽預計10日舉行、冠軍11日出爐。（編輯：張雅淨）1110508

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