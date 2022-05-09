台鋼雄鷹6月辦新人測試會 盼挖掘「武林鷹雄」

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（中央社記者謝靜雯台北9日電）台鋼雄鷹隊通過審核成為中職第6隊，今天公布將於6月13、15日在高雄澄清湖棒球場舉辦「台鋼雄鷹職業棒球隊2022年新人測試會」，期待挖掘「武林鷹雄」，自5月12日起開放線上報名。

中華職棒於4月27日召開常務理事會，審查台鋼雄鷹隊成為第6隊事宜，全體快速同意通過，也是中職自2008年、睽違14年後，重返6隊規模，台鋼雄鷹選定主色系為綠色。

台鋼雄鷹新軍籌組首個重頭戲為7月中職新人選秀會，台鋼雄鷹今天發布新聞稿，將在6月13、15日於澄清湖棒球場舉辦新人測試會，錄取選手將獲台鋼雄鷹球團推薦，獲得參加2022中華職棒年度新人選拔會資格，5月12日起至6月8日中午12時止開放線上報名（報名網址：https://reurl.cc/KbQQnq）。

台鋼雄鷹表示，此次測試會採實戰模式，除了投打對決，特別的是參與選手也需要下場守備，藉此更了解球員全面性表現，讓守備見長選手可以被看見。

此外，近年講求數據、專業化分析的運動科學漸受重視，台鋼雄鷹接軌趨勢，實戰測試結合運動科學進行多項數據檢測，同時將加入身體素質等測試，透過運科輔助更加了解選手特性，進一步發掘具有潛力的好手。

台鋼雄鷹未來將以高雄作為大本營，主場設在澄清湖棒球場，正式進駐之前，將為籌組新軍、廣納人才的新人測試會安排於澄清湖球場舉辦，也作為深耕經營高雄、落實屬地主義的第一步。（編輯：張雅淨）1110509