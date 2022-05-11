統一獅投手王鏡銘快篩陽 其他隊職員目前陰性

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（中央社記者楊啟芳台北11日電）中職統一獅領隊蘇泰安今天受訪時表示，球隊中有1名球員快篩陽性，今天一軍全體隊職員進行快篩皆是陰性，也發快篩劑給球隊每個人，隨後教頭林岳平也證實這名球員是王鏡銘。

蘇泰安接受中央社記者訪問時表示，這名球員昨天晚上比賽結束後，身體有點不舒服，在家自行快篩後呈現陽性，因此今天一早去做PCR檢測，目前正待結果出來，從昨晚到現在，都是自己一個人在家。

獅隊今天也讓一軍全體隊職員進行快篩，包括球員、教練團、後勤人員，目前都是陰性，也第一時間通報聯盟、給昨天及今天的客隊中信兄弟。至於之後的應變，蘇泰安說：「現在球團都有發給每個人快篩劑，有提醒隊職員要提高警覺。」

隨後獅隊總教練林岳平向媒體證實，該名選手就是投手王鏡銘，而獅隊也啟用「疫情隔離名單」，將王鏡銘放進名單中，另外捕手林岱安因打疫苗被放入「疫苗傷兵名單」，胡金龍為王鏡銘的指定遞補選手、江辰晏則是林岱安的遞補選手。

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近期中職各隊陸續有COVID-19（2019冠狀病毒疾病）案例出現，第一支遭疫情波及的球隊是味全龍隊，累計達19人確診，導致味全的賽事停了1個多星期，並在今天復賽；昨天富邦悍將也公布1名球員快篩陽性，隨後投手江少慶在社群媒體透露就是自己快篩陽，昨晚結果也已出爐，確定為PCR陽性確診。

目前中職規定，確診加上匡列隔離的球員人數，如果多於14人就必須停賽；另外，確診或被隔離的球員可以放入「疫情隔離名單」，不須將被隔離的球員下放二軍，也可以拉上指定替補選手上一軍支援。（編輯：屈享平）1110511