台灣射箭隊土耳其移訓零確診 全隊健康轉戰韓國

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（中央社記者龍柏安台北13日電）歷經3週移地訓練，台灣射箭代表隊在台灣時間今天凌晨從土耳其搭機飛往韓國，參加世界盃射箭光州站，總教練林政賢表示，目前隊員們都很健康，將如期飛往韓國參賽。

台灣射箭代表隊於4月中出發飛往土耳其，參加射箭世界盃安塔利亞站，台灣箭客在反曲弓男團摘金，女團也如願鍍銅，比賽結束全隊續留備戰，接著再轉往韓國參加世界盃第2站光州站。

由於世界盃安塔利亞站比賽期間，各國選手都已不戴口罩，因此林政賢一度也很擔心隊員不慎染疫，如今移訓結束即將啟程飛往韓國，全隊PCR篩檢昨天結果出爐，他開心地說：「我們隊員至今保持零確診。」

林政賢表示，當初決定留在土耳其移訓的主要原因，就是認為比賽結束後全隊返台進行隔離，恐造成訓練中斷影響選手狀態，而留在國外移地訓練又要擔心無形的「敵人」（病毒），讓他有些左右為難，所幸最後結果皆大歡喜：「隊員們保持健康，而且訓練也沒受影響。」

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射箭世界盃光州站預計於下週登場，台灣隊今天搭機出發，預計明晚抵達韓國，屆時還有約1天半的休息調整時間，待光州站賽事告一段落，全隊將依原訂計畫返台。

由於杭州亞運確定延至明年舉辦，林政賢透露，接下來備戰計畫也會進行調整，原打算缺席的法國巴黎與哥倫比亞美德殷（Medellin）兩站世界盃，則有可能改為參賽，期望透過大賽持續磨合新舊隊員默契與比賽臨場的膽識與抗壓性。（編輯：陳政偉）1110513