張奕後援1局飆152公里 5月兩場出賽無失分

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（中央社記者謝靜雯台北13日電）旅日歐力士隊投手張奕今天後援登板，對羅德隊投1局投出1次保送、1次三振，最快球速152公里，球隊終場以1比4吞敗，張奕5月回到一軍後連2場出賽無失分、無關勝敗。

日本職棒歐力士猛牛隊今天與千葉羅德海洋隊交手，張奕9局上球隊1比4落後時登板後援，先保送首名打者岡大海，跑者靠著犧牲觸擊上到二壘，張奕1人出局後，依序讓打者敲出右外野方向飛球出局、三振完成投球任務。

張奕今天總計用13球投1局，投出三振、保送各1次，沒有失分，無關勝敗，張奕8日重回一軍，目前5月兩場出賽無失分，賽後防禦率2.70。

今天比賽羅德隊1局靠著安打、盜壘、保送、高飛犧牲打先馳得點，3局上靠著中村獎吾適時安打再拿1分，歐力士隊3局下靠著2支安打、滾地球追回1分。

羅德隊8局再有攻勢，靠著保送、盜壘、犧牲打先跑回1分，雷亞德（Brandon Laird）開轟，陽春砲替球隊多添保險分，羅德隊順利拿下勝利。

羅德隊今天先發投手佐佐木朗希用86球投7局，被敲出6支安打，投出7次三振，失掉1分責失分，最快球速163公里，拿下個人本季第4勝。（編輯：陳政偉）1110513