牧倫斯首度亮相 國王打爆鋼鐵人終止5連敗

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（中央社記者龍柏安台北14日電）PLG新北國王新洋將牧倫斯今天首度登場，球隊打出慶祝行情，靠著團隊外圍火力噴發，3節打完就已取得40分領先，終場106比76輕取高雄鋼鐵人，終止近來5連敗。

P. LEAGUE+聯盟新北國王今天在主場迎戰高雄鋼鐵人，由於陣中長人洋將湯瑪士（Thomas Welsh）阿基里斯腱受傷，自4月9日出戰桃園領航猿後，就再沒出賽，球隊也在拉出7連勝後苦吞5連敗。

擁有5季NBA美國職籃資歷的牧倫斯（Byron Mullens）身高7呎（約213公分），是擁有外線能力的長人，今天他首度亮相，加上原有的防守悍將里金斯（DeAndre Liggins），球隊才總算達到雙洋將的「標配」。

賽前聯盟公布雙方球隊登錄名單，國王與鋼鐵人都僅登錄8人，而鋼鐵人洋將班尼特（Anthony Bennett）則因身體不適缺戰，也讓只有單洋將應戰的鋼鐵人戰力更吃緊。

國王上半場團隊累計飆進平聯盟單場最多的12顆三分球，半場打完就已取得27分領先優勢，第3節再用一波32比19攻勢擊潰對手，也讓第4節提前淪為垃圾時間。

此役國王全隊合計飆進平聯盟單場最多的21記三分球，其中以里金斯的21分、11籃板、6助攻最高，新面孔牧倫斯繳出14分、17籃板與5阻攻，本土方面則以洪楷傑的18分最佳。

鋼鐵人洋將布朗（Taylor Braun）出賽近47分鐘，繳出17分、12籃板與12助攻的「大三元」成績單，林均濠拿下15分、6籃板。（編輯：陳政偉）1110514