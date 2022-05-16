女子拳擊世錦賽 吳詩儀晉級8強

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（中央社記者黃巧雯台北16日電）台灣拳擊女將吳詩儀今天凌晨在女子拳擊世界錦標賽60公斤級，面對烏茲別克女將阿卜杜拉耶娃，最終獲得5名裁判30分滿分的評價，以5比0輕取對手，晉級8強賽。

吳詩儀過去曾經擔任學姐的陪練員，2018年初次叩關亞運，去年更是首度站上奧運舞台，在東京奧運女子60公斤級32強輕取對手後，16強則是敗在前世錦賽金牌、來自巴西的費瑞拉（Beatriz Ferreira）手中。

吳詩儀這次在土耳其伊斯坦堡舉行的女子拳擊世錦賽，先在32強賽擊敗保加利雅選手後，16強賽則是面對去年亞錦賽在女子64公斤級抱回銅牌的烏茲別克女將阿卜杜拉耶娃（Mokhinabonu Abdullaeva）。

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在兩人身材相仿的情況下，吳詩儀整場比賽都靠著靈活的腳步，不但閃避對手攻擊，還伺機反擊重擊對手，在3回合賽事中，都將比賽在節奏掌控在自己手中，最終獲得5位裁判滿分30分的評價，以5比0輕取對手，順利收下8強門票。

吳詩儀接下來8強賽將與另名台灣選手林郁婷分頭爭取4強門票，其中吳詩儀將出戰年僅22歲的科索沃好手薩迪庫（Donjeta Sadiku），她去年也曾出征東京奧運，但在32強賽止步。（編輯：李亨山）1110516