中職選秀會7/11舉行 第6隊台鋼雄鷹首次參與

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者楊啟芳台北19日電）中華職棒今年度新人球員選拔會將於7月11日登場，新人球員測試會也將在6月27日舉行，今天起接受線上報名。中職第6隊台鋼雄鷹將首次參加選秀會，前4輪可選2名選手。

中華職棒今年順利迎來第6隊「台鋼雄鷹」加盟，將首次在7月11日登場的2022年新人球員選拔會中亮相，可望能吸引更多好手報名參加，挑戰職棒夢想舞台。

台鋼雄鷹隊握有狀元籤，且第1至第4輪可以選2名選手，順序分別為台鋼雄鷹、味全龍、富邦悍將、樂天桃猿、統一7-ELEVEn獅、中信兄弟、台鋼雄鷹；第5輪之後的順序則是台鋼雄鷹、味全龍、富邦悍將、樂天桃猿、統一7-ELEVEn獅、中信兄弟。

新人球員選拔會報名期限於即日起至6月29日，一律採線上報名，凡自2017年起，曾入選WBC經典賽或資格賽、世界12強賽、世大運、WBSC U-23世界盃棒球賽、U-18世界盃棒球賽、BAF亞錦賽、BAF亞青賽及亞運等國手資歷的選手都可報名。

最近一年爆米花棒球聯盟、全國成棒甲組春季聯賽、大專棒球聯賽公開組一級個人獎項前3名得主，皆可直接報名參加；應屆高中畢業生則可透過聯盟或聯盟所屬球團、高中木棒組教練推薦等方式參與；聯盟或聯盟所屬球團推薦也可報名。

未有以上資歷選手可透過報名參加新人球員測試會，由球團推薦參與選秀。只要年滿18歲（民國93年7月11日前出生），且具有青棒木棒組或甲組成棒選手經歷，自即日起至6月20日止，先行報名參加6月27日在台北市天母棒球場舉辦的測試會，聯盟得視疫情狀況調整並另行公告。

考量目前台灣COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情狀況，若符合以上報名參加新人球員選拔測試會資格，並經聯盟審核通過者，須完成 COVID-19疫苗接種至少2劑且滿14天，或於測試日當天進場前進行快篩（快篩請自備），結果為陰性者，方可進入球場參加測試會。（編輯：管中維）1110519