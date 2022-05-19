桃猿隊增馬傑森等3球員快篩陽 內野戰力折損

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中職樂天桃猿球團19日公告，野手馬傑森（圖）、郭永維及投手邱駿威自覺有感冒症狀，快篩結果皆呈陽性，已安排進行PCR檢測並依規定通報聯盟。（中央社檔案照片）

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（中央社記者楊啟芳台北19日電）中職樂天桃猿球團今天公告，野手馬傑森、郭永維及投手邱駿威自覺有感冒症狀，快篩結果皆呈陽性，已安排進行PCR檢測並依規定通報聯盟，目前一軍已累積3確診、3快篩陽。

樂天桃猿隊近期一、二軍受COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情延燒影響，球團昨天公告主力陳俊秀、林承飛與林立快篩陽性，今天PCR結果出爐3名選手皆為陽性確診，球隊預計從二軍拉郭嚴文、馮健庭及余德龍到一軍支援。

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結果今天馬傑森、郭永維及邱駿威也快篩陽性，一軍已經累積3名主力確診、3名快篩陽選手，且除了邱駿威以外都是內野手，桃猿內野戰力損失慘重。

桃猿隊二軍部分，已累積2名教練、5名選手確診，加上有多名二軍選手必須到一軍支援，二軍人力面臨不足的情況，因此向聯盟提出申請5月20日、5月22日2場二軍比賽停賽，聯盟也已同意。（編輯：李亨山）1110519