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王子維逆轉勝歐錦賽銅牌 挺進泰國公開賽8強

2022/5/19 19:32
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（中央社記者龍柏安台北19日電）首局先失，決勝局又處於落後，台灣「羽球王子」王子維今天在泰國羽球公開賽演出逆轉秀，以13比21、21比15、21比18險勝歐錦賽銅牌、法國好手波波夫挺進8強。

在泰國曼谷舉行的泰國羽球公開賽隸屬羽球世界巡迴賽超級500系列，並緊接在湯優盃之後登場。

世界排名25的波波夫（Toma Junior Popov），是今年歐洲羽球錦標賽新科銅牌得主，近況正值顛峰，首輪只用2局就淘汰印度好手韋瑪（Sourabh Verma）。

反觀王子維昨和馬來西亞好手黃智勇歷經3局、69分鐘馬拉松式大戰才艱辛脫困，今天又和波波夫鏖戰超過1個小時，靠著決勝期急拉尾盤才有驚無險通關。

世界排名15的王子維首次和波波夫交手，開局他對於球點判斷有些失準，導致9比8領先時連丟8分遭對手超前，讓他先以13比21丟掉首局。

第2局王子維即時回穩，在開局2比2平手後連拿5分擺脫對手糾纏，最多曾以20比12取得大幅領先，最後也以21比15拿下，並將局數以1比1扯平。

決勝局戰況高潮迭起，王子維多次陷入落後、又奮力追平，並在14比15落後時連拿4分成功超前。

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不過波波夫展現韌性，再次將比分扳平，決勝期王子維連拿3分成功「關門」，如願淘汰對手也拿下晉級門票，明天他將和透過會外賽晉級的中國球員李詩灃爭搶4強入場券。

至於台灣混雙組合李哲輝與許雅晴，今天遭遇大會頭號種子，地主泰國組合德查蓬（Dechapol Puavaranukroh）與沙西麗（Sapsiree Taerattanachai），兩人則以15比21、19比21不敵對手，苦吞對戰6連敗。（編輯：陳政偉）1110519

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