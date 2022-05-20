桃猿陳禹勳、嚴宏鈞快篩陽 郭永維PCR確診
2022/5/20 16:07（5/20 16:14 更新）
中職樂天桃猿隊野手郭永維PCR結果陽性確診。（中央社檔案照片）
（中央社記者謝靜雯台北20日電）中職樂天桃猿隊今天公告，投手陳禹勳、捕手嚴宏鈞COVID-19（2019冠狀病毒疾病）快篩陽性，已經安排PCR檢測，至於先前快篩陽性的野手郭永維，PCR結果陽性確診。
中華職棒樂天桃猿隊今天公告新增2名快篩陽性球員，投手陳禹勳身體略有不適、捕手嚴宏鈞並無症狀，球團已安排PCR檢測並依規定通報聯盟，後續將嚴格遵守疫情指揮中心及聯盟規範辦理。
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樂天桃猿隊一、二軍陸續傳出疫情，截至19日為止，二軍累積2名教練、5名球員確診，18日一軍主力球員陳俊秀、林承飛與林立快篩陽性，19日公告PCR陽性確診。
桃猿隊19日也公布野手馬傑森、郭永維及投手邱駿威自覺有感冒症狀，快篩結果皆呈陽性，目前僅郭永維PCR陽性確診，馬傑森和邱駿威尚待PCR檢測結果。（編輯：唐聲揚）1110520
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