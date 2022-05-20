台反曲弓小將殺進世界盃4強 謙虛檢討再拚更佳表現

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台灣反曲弓小將郭紫穎20日在射箭世界盃光州站女子個人賽中先後對上西班牙、義大利、德國選手及隊友雷千瑩，最後透過延長加射拿下4強門票。（射箭協會提供）中央社記者廖禹揚光州傳真 111年5月20日

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（中央社記者廖禹揚光州20日專電）台灣反曲弓小將郭紫穎及邱意晴今天在射箭世界盃光州戰女子個人賽，雙雙拿下4強賽門票，邱意晴在賽後表示很滿意這次成績，但仍覺得自己應該更果斷；郭紫穎也表示「還可以更好」，期許決賽有更亮眼表現。

邱意晴為參加全中運，缺席射箭世界盃安塔利亞首站，光州站開幕前才飛到韓國與代表隊會合，她在接受中央社記者訪問時表示，這場比賽是她第一次參與的成人組國際賽事，「很開心自己有這樣的成績，也希望之後再加油」。

邱意晴今天在16強及8強分別對上義大利及德國對手，兩戰都與對手戰到延長加射，才勝出晉級，十分考驗心理素質。談到今天的表現，邱意晴笑說「很滿意」，但也認為自己的自信心與判斷風向的能力可以再加強。

她坦言，今天現場沒有什麼特殊狀況，風勢也不如前幾天大，但在賽中仍「不夠果斷、不夠大膽」，對於22日將到來的準決賽，她表示要再加強自信，「目標當然是希望拿獎牌，但是盡力就好」，盡量平常心面對。

在資格賽中名列第4、並在今天賽事中先後淘汰西班牙、義大利、德國選手與自家隊友雷千瑩的郭紫穎則謙虛表示，她今天沒能把該做的東西都做到，覺得自己的表現「還算可以，但還能更好」，期許自己能在22日賽事中更有自信，「把該做的做好就好了」。

談到今天最後8強賽對陣「學姊」雷千瑩，郭紫穎表示心情多少有受到影響，「但還是努力把自己該做的做好」，兩人也認真對決，拉鋸到最後一刻，最後由郭紫穎靠著延長加射，以6比5拿下4強戰門票。

射箭世界盃光州站反曲弓項目準決賽及決賽將在22日登場，郭紫穎及邱意晴將在當天下午對戰韓國選手崔美善及李嘉賢（譯音）。（編輯：黃自強）1110520