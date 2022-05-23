王淑音接掌大專體總遇世大運延期 遺憾也鬆口氣

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者黃巧雯台北23日電）新任中華民國大專院校體育總會會長王淑音剛接任就遇到世大運延期，讓她心情複雜。她今天表示，儘管有點鬆口氣，但也感到遺憾，憂心影響運動員調整步調。

中華民國大專院校體育總會舉辦第9屆、第10屆新舊任會長交接典禮，新任會長王淑音從卸任會長、輔仁大學校長江漢聲手中接下印信，正式成為第10任會長，而江漢聲先前歷經確診COVID-19（2019冠狀病毒疾病）到康復，致詞時呼籲大家多保重。

王淑音表示，受疫情影響，交接典禮延後到今天舉行，原本先前規劃交接當天宣誓將出發參加世大運，但收到當選通知當天，同時也得知杭州亞運和成都世大運延期消息。

王淑音坦言，以個人而言，會覺得鬆口氣，但一想到延期恐影響運動員調整步調，甚至參賽資格，讓她覺得相當遺憾，「能夠如期舉行，讓運動員在最佳狀態參加是比較好的」。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事 請輸入正確的電子信箱格式 請輸入正確的電子信箱格式 訂閱 感謝您的訂閱！

王淑音目前為文化大學代理校長及生物科技研究所教授兼所長，她表示，儘管在體育界可能有點算是門外漢，但自己在短短一個月內努力學習、了解狀況，為了無縫接軌，當選後則留下所有幹部群。

王淑音表示，未來希望能承先啟後，秉持著以人為本的態度，將原本大專體總業務繼續發揚光大，像是在財務健全狀況下，持續爭取經費，讓每所學校都有能力舉辦各項體育競賽、培養優秀選手，並進一步推廣大專體總的自媒體。（編輯：管中維）1110523