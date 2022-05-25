詹詠然與澳洲女將聯手 闖進法網女雙次輪

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（中央社記者龍柏安台北25日電）次盤浪費4局領先與2個賽末點，所幸台灣網球女將詹詠然和澳洲女將史托蘇兒在搶7大戰沒再讓機會溜走，以6比4、7比6（6）擊敗克魯尼奇與潘諾娃，挺進法國網球公開賽女雙次輪。

法國網球公開賽是網壇4大滿貫賽當中唯一的紅土賽，詹詠然生涯在法網女雙的最佳戰績是2017年挺進4強，而38歲的拍檔史托蘇兒（Samantha Stosur）則是單雙兼備的好手，除在2006年法網女雙稱后，2010年女單也曾名列亞軍。

詹詠然去年8月和妹妹詹皓晴在美國打完芝加哥女網賽後，就進入養傷休兵，直到上週才在史特拉斯堡復出並替法網暖身，雖然她與史托蘇兒的組合首役草草出局，所幸上一戰失利也化成兩人進化的養分。

詹詠然與史托蘇兒的台澳組合今天遭遇克魯尼奇（Aleksandra Krunic）與潘諾娃（Alexandra Panova）這組塞爾維亞與俄羅斯的歐洲聯軍，首盤前8局雙方各自破了對手一次發球局，以4比4打平。

第9局台澳組合先守下自己發球局取得領先，接下來也成功逼出破發點與盤末點，對手展現韌性接連化解危機，所幸台澳組合把握第5次機會成功破發，也以6比4拿下。

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歷經首盤暖身，台澳組合越戰越勇，次盤又連續兩度破發，連拿4局取得領先，沒想到大幅落後的歐洲組合在淘汰邊緣展開強力反撲，並在第10局化解1個賽末點危機，將局數以5比5扳平，甚至把戰線拖進搶7大戰。

台澳聯軍在搶7大戰一路和對手糾纏，並一度以5比6落後，所幸兩人臨危不亂，化解對手盤末點並連拿3分，以8比6驚險淘汰對手並取得晉級門票。（編輯：張雅淨）1110525