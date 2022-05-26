政院通過設置國家運科中心 盼精準助攻選手奪金

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教育部常務次長、體育署代理署長林騰蛟（中）26日在體育署例行記者會表示，行政院院會上午通過國家運動科學中心設置條例草案，希望提供選手更好的培訓環境。中央社記者龍柏安攝 111年5月26日

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（中央社記者龍柏安台北26日電）教育部常務次長、體育署代理署長林騰蛟今天表示，上午行政院院會通過國家運動科學中心設置條例草案，希望提供選手更好的培訓環境，透過運科精準助攻協助選手奪金。

林騰蛟今天在體育署例行記者會上表示，去年東京奧運台灣共拿下2金、4銀、6銅的隊史最佳成績，包括2018雅加達－印尼亞運與2019拿坡里世界大學運動會，台灣選手都有優秀表現，除選手、教練們努力訓練，政府的引導也是關鍵，

林騰蛟強調，行政院院會通過國家運動科學中心設置條例草案後，院長蘇貞昌特別指示，要持續提供選手最好的環境以及最新、最好的設備，接下來他們將尋求立法院朝野立委支持，讓運科中心盡快法人化。

除此之外，林騰蛟也分享一段小故事，他前往國訓中心訪視，發現奧運舉重金牌女將郭婞淳透過智慧型軌跡槓鈴，來確認動作是否正確、減少受傷風險，羽球好手「麟洋配」王齊麟與李洋也透過影像模擬系統分析戰術與策略，這些都是選手奪牌背後的秘密武器。

林騰蛟透露，由於立法院這個會期5月30日就告一段落，因此預計最快下個會期才有機會排進議程。

體育署競技運動組組長藍坤田透露，運科中心預計6月中將在國訓中心掛牌成立籌備處，希望能趕在2024巴黎奧運前完成設置，未來除希望能提供選手更多協助，也期盼能與各國運科研究機構交流，擴大服務能量。（編輯：張雅淨）1110526