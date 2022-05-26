更多編輯台推薦新聞：
賽前遭更改國名 台灣潛水好手用堅持換來各國認同
運動

賽前遭更改國名 台灣潛水好手用堅持換來各國認同

統一發票111年3-4月千萬得主 信義區超商買15元飲料中獎
生活

統一發票111年3-4月千萬得主 信義區超商買15元飲料中獎

快篩陽性即確診通知書、接觸者隔離證明如何申請？4步驟一次看
生活

快篩陽性即確診通知書、接觸者隔離證明如何申請？4步驟一次看

疫情整理包》快篩陽即確診上路 台北台中遠距教學延長一週

疫情整理包》快篩陽即確診上路 台北台中遠距教學延長一週

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
首頁 / 運動

政院通過設置國家運科中心 盼精準助攻選手奪金

2022/5/26 17:23（5/26 17:51 更新）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
教育部常務次長、體育署代理署長林騰蛟（中）26日在體育署例行記者會表示，行政院院會上午通過國家運動科學中心設置條例草案，希望提供選手更好的培訓環境。中央社記者龍柏安攝 111年5月26日
教育部常務次長、體育署代理署長林騰蛟（中）26日在體育署例行記者會表示，行政院院會上午通過國家運動科學中心設置條例草案，希望提供選手更好的培訓環境。中央社記者龍柏安攝 111年5月26日
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者龍柏安台北26日電）教育部常務次長、體育署代理署長林騰蛟今天表示，上午行政院院會通過國家運動科學中心設置條例草案，希望提供選手更好的培訓環境，透過運科精準助攻協助選手奪金。

林騰蛟今天在體育署例行記者會上表示，去年東京奧運台灣共拿下2金、4銀、6銅的隊史最佳成績，包括2018雅加達－印尼亞運與2019拿坡里世界大學運動會，台灣選手都有優秀表現，除選手、教練們努力訓練，政府的引導也是關鍵，

林騰蛟強調，行政院院會通過國家運動科學中心設置條例草案後，院長蘇貞昌特別指示，要持續提供選手最好的環境以及最新、最好的設備，接下來他們將尋求立法院朝野立委支持，讓運科中心盡快法人化。

除此之外，林騰蛟也分享一段小故事，他前往國訓中心訪視，發現奧運舉重金牌女將郭婞淳透過智慧型軌跡槓鈴，來確認動作是否正確、減少受傷風險，羽球好手「麟洋配」王齊麟與李洋也透過影像模擬系統分析戰術與策略，這些都是選手奪牌背後的秘密武器。

林騰蛟透露，由於立法院這個會期5月30日就告一段落，因此預計最快下個會期才有機會排進議程。

體育署競技運動組組長藍坤田透露，運科中心預計6月中將在國訓中心掛牌成立籌備處，希望能趕在2024巴黎奧運前完成設置，未來除希望能提供選手更多協助，也期盼能與各國運科研究機構交流，擴大服務能量。（編輯：張雅淨）1110526

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

下載中央社「一手新聞」 app，每日新聞不漏接！
iOS App下載Android App下載
地機族