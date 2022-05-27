更多編輯台推薦新聞：
台北台中高中以下遠距教學延至6/2 各縣市規劃一次看
生活

台北台中高中以下遠距教學延至6/2 各縣市規劃一次看

統一發票111年3-4月千萬得主 信義區超商買15元飲料中獎
生活

統一發票111年3-4月千萬得主 信義區超商買15元飲料中獎

快篩陽性即確診通知書、接觸者隔離證明如何申請？4步驟一次看
生活

快篩陽性即確診通知書、接觸者隔離證明如何申請？4步驟一次看

疫情整理包》快篩陽即確診上路 台北台中遠距教學延長一週

疫情整理包》快篩陽即確診上路 台北台中遠距教學延長一週

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
首頁 / 運動

華南金控盃少棒賽 新竹縣、台中市28日爭冠

2022/5/27 17:48（5/27 18:01 更新）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
111年華南金控盃全國少棒錦標賽4強戰27日舉行，新竹縣隊（圖）打線發揮，終場以8比5擊敗澎湖縣隊，順利晉級冠軍戰。（大會提供）中央社記者謝靜雯傳真 111年5月27日
111年華南金控盃全國少棒錦標賽4強戰27日舉行，新竹縣隊（圖）打線發揮，終場以8比5擊敗澎湖縣隊，順利晉級冠軍戰。（大會提供）中央社記者謝靜雯傳真 111年5月27日
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者謝靜雯台北27日電）華南金控盃少棒賽4強戰今天在台南舉行，新竹縣隊打線發揮，終場8比5擊敗澎湖縣隊、晉級冠軍戰；台中市隊展現韌性追分，6局靠邱允洲再見安打，最後以9比8擊敗台北市隊晉級。

111年華南金控盃全國少棒錦標賽在台南舉行，今天4強首戰由新竹縣隊與澎湖縣隊交手，兩隊比賽前半段攻勢往來，比賽還一度因為雨勢暫停76分鐘。

新竹縣隊今天得分效率佳，團隊敲出10支安打，前5局僅第2局沒有得分，1局靠著安打、接連四壞保送、暴投拿下2分，3局平手時靠著蔡鎮宇適時安打送回超前分。

新竹縣隊4局再起攻勢，靠著單局4安、1保送、對手2次守備失誤攻下3分、拉開領先差距；5局再靠著陳柏笙適時安打，一棒送回2分、奠定勝基。這是新竹縣隊繼民國106年後，再度闖進華南金控盃冠軍戰，結果最後是拿下亞軍。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事
請輸入正確的電子信箱格式
訂閱
感謝您的訂閱！

另外一場4強賽，台中市隊今天與台北市隊交手，兩隊攻勢往來，前5局打完台中市隊7比8落後，6局洪廷翰率先敲出安打、暴投上到二壘，1人出局後柯邵捷二壘打送回追平分，2人出局後邱允洲敲出再見安打，幫助球隊以9比8拿下勝利。

台中市隊上一次打入華南金控盃少棒賽冠軍戰為108年，上一次拿下冠軍則是102年，台中市隊明天與新竹縣隊爭冠、力拚重返榮耀，新竹縣則是要拚華南金控盃隊史首冠。（編輯：屈享平）1110527

111年華南金控盃全國少棒錦標賽27日進行4強戰，台中市隊（圖）展現韌性追分，6局靠著邱允洲再見安打，助隊以9比8擊敗台北市隊，闖入冠軍戰。（大會提供）中央社記者謝靜雯傳真 111年5月27日
111年華南金控盃全國少棒錦標賽27日進行4強戰，台中市隊（圖）展現韌性追分，6局靠著邱允洲再見安打，助隊以9比8擊敗台北市隊，闖入冠軍戰。（大會提供）中央社記者謝靜雯傳真 111年5月27日
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

下載中央社「一手新聞」 app，每日新聞不漏接！
iOS App下載Android App下載
地機族