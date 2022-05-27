華南金控盃少棒賽 新竹縣、台中市28日爭冠

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111年華南金控盃全國少棒錦標賽4強戰27日舉行，新竹縣隊（圖）打線發揮，終場以8比5擊敗澎湖縣隊，順利晉級冠軍戰。（大會提供）中央社記者謝靜雯傳真 111年5月27日

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（中央社記者謝靜雯台北27日電）華南金控盃少棒賽4強戰今天在台南舉行，新竹縣隊打線發揮，終場8比5擊敗澎湖縣隊、晉級冠軍戰；台中市隊展現韌性追分，6局靠邱允洲再見安打，最後以9比8擊敗台北市隊晉級。

111年華南金控盃全國少棒錦標賽在台南舉行，今天4強首戰由新竹縣隊與澎湖縣隊交手，兩隊比賽前半段攻勢往來，比賽還一度因為雨勢暫停76分鐘。

新竹縣隊今天得分效率佳，團隊敲出10支安打，前5局僅第2局沒有得分，1局靠著安打、接連四壞保送、暴投拿下2分，3局平手時靠著蔡鎮宇適時安打送回超前分。

新竹縣隊4局再起攻勢，靠著單局4安、1保送、對手2次守備失誤攻下3分、拉開領先差距；5局再靠著陳柏笙適時安打，一棒送回2分、奠定勝基。這是新竹縣隊繼民國106年後，再度闖進華南金控盃冠軍戰，結果最後是拿下亞軍。

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另外一場4強賽，台中市隊今天與台北市隊交手，兩隊攻勢往來，前5局打完台中市隊7比8落後，6局洪廷翰率先敲出安打、暴投上到二壘，1人出局後柯邵捷二壘打送回追平分，2人出局後邱允洲敲出再見安打，幫助球隊以9比8拿下勝利。

台中市隊上一次打入華南金控盃少棒賽冠軍戰為108年，上一次拿下冠軍則是102年，台中市隊明天與新竹縣隊爭冠、力拚重返榮耀，新竹縣則是要拚華南金控盃隊史首冠。（編輯：屈享平）1110527