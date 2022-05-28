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NBA東區冠軍戰 巴特勒砍47分率熱火勝塞爾蒂克逼出第7戰[影]

2022/5/28 11:31（5/28 12:32 更新）
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NBA東區冠軍賽第6戰，邁阿密熱火在巴特勒（前右）強攻47分之下，111比103擊敗波士頓塞爾蒂克，七戰四勝制系列賽扳平為3比3。（圖取自twitter.com/MiamiHEAT）
NBA東區冠軍賽第6戰，邁阿密熱火在巴特勒（前右）強攻47分之下，111比103擊敗波士頓塞爾蒂克，七戰四勝制系列賽扳平為3比3。（圖取自twitter.com/MiamiHEAT）
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（中央社波士頓27日綜合外電報導）美國職籃NBA東區冠軍賽第6戰，作客的邁阿密熱火在巴特勒（Jimmy Butler）47分9籃板8助攻完全燃燒下，111比103擊敗波士頓塞爾蒂克，七戰四勝制系列賽扳平為3比3。

兩軍當地時間29日（台北時間30日上午8時30分）將回邁阿密進行殊死第7戰。

路透社報導，熱火得分主力巴特勒前3場比賽合計只攻下27分，但今晚29投16中，包含三分球8投4中、11罰全中，季後賽第4度、東區冠軍系列賽第2度單場拿超過40分，讓已無退路的熱火續命。

熱火的勞瑞（Kyle Lowry）犯滿畢業，貢獻18分10助攻；斯特魯斯（Max Strus）、塔克（P.J. Tucker）分別挹注13、11分。

塞爾蒂克塔特姆（Jayson Tatum）30分9籃板，懷特（Derrick White）22分、布朗（Jaylen Brown）20分，史瑪特（Marcus Smart）與威廉斯（Robert Williams III）分別拿14與12分。

塞爾蒂克今天泰半處於落後，但始終緊咬比分，第4節還剩3分多鐘時塞爾蒂克追成99平手，從勞瑞手上抄到球卻沒攻進，終場前2分18秒又兩罰不進，失去超前契機。

關鍵時刻巴特勒進球、塔克的籃板與罰球鞏固熱火，終場前43.9秒巴特勒跳投命中將領先拉開為6分，也讓綠衫軍無力回天。（譯者：陳亦偉）1110528

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