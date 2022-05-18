巴特勒41分轟垮塞爾蒂克 熱火奪東區冠軍賽首勝[影]

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熱火17日在巴特勒（前）轟下全場最高41分的帶領下逆轉戰局，最終118比107擊敗塞爾蒂克，拿下東區冠軍賽首戰勝利。（圖取自twitter.com/NBA）

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（中央社邁阿密17日綜合外電報導）NBA熱火今天在巴特勒（Jimmy Butler）轟下全場最高41分的帶領下，在下半場逆轉戰局，最終118比107擊敗塞爾蒂克，拿下東區冠軍賽首戰的勝利。

美國職籃NBA東區冠軍賽首戰，今天由頭號種子邁阿密熱火在主場迎戰第2種子波士頓塞爾蒂克。

塞爾蒂克今天客場作戰，要搶勝本已較不利，此役又少了兩員大將，成為一大利空。其中，霍福德（Al Horford）是因觸發NBA為COVID-19（2019冠狀病毒疾病）制訂的健康暨安全條例而無法上場，史瑪特（Marcus Smart）則因腳扭傷不克出賽。

塞爾蒂克這場比賽打出7比0開局，熱火則在馬丁（Caleb Martin）的灌籃得手後，回敬一波7比0攻勢而將比分超前。此時塔特姆（Jayson Tatum）兩度切入拿下分數，普瑞查德（Payton Pritchard）再砍進三分球，讓塞爾蒂克領先5分。熱火靠赫洛（Tyler Herro）的進球將比分追近，但首節塞爾蒂克仍以28比25領先。

次節塞爾蒂克打出13比5開局，在普瑞查德砍進三分球後，首度將領先拉開到兩位數，並在塔特姆單節砍進11分的帶領下，在上半場結束時，以62比54領先熱火。

下半場比賽，熱火靠著嚴密的防守讓對方失誤頻頻，且遲遲無法進球，在巴特勒搶下進攻籃板、於籃下擺進兩分後，以64比63超前，並靠22比2的強勢開局，反倒領先達兩位數。在巴特勒單節砍進17分的帶領下，讓熱火在前3節打完，以93比76逆轉超前。

塞爾蒂克末節打出13比5開局，一度將落後追到剩下個位數的9分。但熱火仍穩住陣腳，最終以11分之多留下關鍵的東區冠軍賽首戰勝利。

熱火的巴特勒此役轟下全場最高41分，還有9籃板、5助攻、4抄截、3阻攻的表現，板凳出發的赫洛貢獻18分，文森（Gabe Vincent）攻下17分，斯特魯斯（Max Strus）、阿德巴約（Bam Adebayo）分別獲得11分、10分。

塔特姆攻下塞爾蒂克全隊最高的29分，布朗（Jaylen Brown）有24分、10籃板的「雙十」成績，羅伯特．威廉斯三世（Robert Williams III）、替補上陣的普瑞查德都貢獻18分。

兩隊接下來將於19日（台灣時間20日）繼續在熱火主場進行東區冠軍賽第2戰。（譯者：李晉緯/核稿：嚴思祺）1110518