勇士23比7攻勢關門 淘汰灰熊晉級西部決賽

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（中央社記者龍柏安台北14日電）NBA金州勇士今天在第4節決勝期，靠一波23比7攻勢後來居上並拉開差距，終場110比96擊敗西部第2種子曼斐斯灰熊，系列賽以4比2關門淘汰對手，晉級西部決賽。

NBA美國職籃西部第2種子灰熊，王牌後衛莫蘭特（Ja Morant）在與勇士的系列賽第3戰右膝受傷後就沒亮相，反觀今天勇士湯普森（Klay Thompson）與柯瑞（Stephen Curry）這對浪花兄弟就聯手攻下59分率隊晉級，下一輪將遭遇鳳凰城太陽與達拉斯獨行俠的勝方。

灰熊主力後衛缺陣，布魯克斯（Dillon Brooks）今天挺身而出，他全場三分球15投7中攻下最高的30分，貝恩（Desmond Bane）也轟下25分，兩人高效發揮，幫助球隊一路緊咬勇士。

賽前就以3比2「聽牌」的勇士，今天失誤一籮筐，團隊合計發生17次失誤，比起灰熊的6次，多出將近3倍，是比分遲遲無法拉開的主因之一。

灰熊在第4節最後6分55秒，靠著貝恩的三分球以89比87超前，沒想到這也是他們全場最後一次取得領先，因為接下來勇士又再次上演他們拿手的「一波流」好戲。

勇士靠著前鋒威金斯（Andrew Wiggins）個人連拿5分，加上王牌主控柯瑞適時三分球，勇士在第4節最後6分29秒內，用一波23比7攻勢強勢「關門」，也敲碎對手將戰線拖進第7戰的希望。

勇士以射手湯普森的30分最高，柯瑞也攻下29分、7籃板與5助攻，中鋒盧尼（Kevon Looney）雖僅拿下4分，卻抓下全場最多的22個籃板，是贏球的隱形功臣。（編輯：張芷瑄）1110514