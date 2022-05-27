更多編輯台推薦新聞：
擔憂兒童染疫併發腦炎？家長別慌 重症率萬分之1 留心8大前驅症狀
生活

擔憂兒童染疫併發腦炎？家長別慌 重症率萬分之1 留心8大前驅症狀

統一發票111年3-4月千萬得主 信義區超商買15元飲料中獎
生活

統一發票111年3-4月千萬得主 信義區超商買15元飲料中獎

快篩陽性即確診通知書、接觸者隔離證明如何申請？4步驟一次看
生活

快篩陽性即確診通知書、接觸者隔離證明如何申請？4步驟一次看

疫情整理包》快篩陽即確診上路 台北台中遠距教學延長一週

疫情整理包》快篩陽即確診上路 台北台中遠距教學延長一週

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
快篩實名制第2輪 最快6月第2週實施
首頁 / 運動
NBA
新聞專題
NBA2/300

NBA增設分區冠軍賽MVP 首屆魔術強森獎歸柯瑞

2022/5/27 15:24
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社舊金山26日綜合外電報導）美國職籃NBA本季首度增設分區冠軍賽MVP獎項，帶領金州勇士率先闖進總冠軍賽的柯瑞（Stephen Curry）今天獲選為西區冠軍賽MVP，成為「魔術強森獎」首位得主。

金州勇士今天以120比110擊敗達拉斯獨行俠，以西區冠軍賽4勝1負的成績，在8季內第6度闖進總冠軍賽。

勇士頭號球星柯瑞獲得9名具投票資格的媒體從業人員一致肯定，抱回史上首座西區冠軍賽最有價值球員獎（MVP）「魔術強森獎」（Earvin "Magic" Johnson Trophy）。

柯瑞在今天西區冠軍賽第5戰，雖是獨行俠重點看管對象，仍有15分、9助攻進帳；在這個系列賽中，他平均每戰可獲23.8分、7.4助攻、6.6籃板。

美國體育頻道ESPN報導，對柯瑞來說，最重要的是率領勇士重返總冠軍賽。勇士自2014-15球季到2018-19球季，連續5季闖進總冠軍賽後，已連續兩季無緣爭冠。柯瑞也曾因為左手骨折，在2019-20球季缺席了60場比賽。

兩度獲選為年度最有價值球員的柯瑞，如今要力拚他生涯第4座總冠軍。

NBA本季增設東、西區冠軍賽MVP獎，東區冠軍賽MVP是以曾為波士頓塞爾蒂克超級球星「大鳥」柏德（Larry Bird）為名的「柏德獎」（Larry Bird Trophy）；西區冠軍賽MVP則是以洛杉磯湖人傳奇球星魔術強森（Magic Johnson）為名的「魔術強森獎」。

柏德和魔術強森兩位傳奇球員聯手在1980年代將籃球比賽提升到了新的境界。（譯者：李晉緯/核稿：曾依璇）1110527

延伸閱讀
唐西奇準大三元 獨行俠挫勇士西區決賽扳回一城[影]柯瑞31分魏金斯雙十勝獨行俠 勇士西區冠軍賽聽牌[影]
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

下載中央社「一手新聞」 app，每日新聞不漏接！
iOS App下載Android App下載
地機族
請繼續往下閱讀