NBA增設分區冠軍賽MVP 首屆魔術強森獎歸柯瑞

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（中央社舊金山26日綜合外電報導）美國職籃NBA本季首度增設分區冠軍賽MVP獎項，帶領金州勇士率先闖進總冠軍賽的柯瑞（Stephen Curry）今天獲選為西區冠軍賽MVP，成為「魔術強森獎」首位得主。

金州勇士今天以120比110擊敗達拉斯獨行俠，以西區冠軍賽4勝1負的成績，在8季內第6度闖進總冠軍賽。

勇士頭號球星柯瑞獲得9名具投票資格的媒體從業人員一致肯定，抱回史上首座西區冠軍賽最有價值球員獎（MVP）「魔術強森獎」（Earvin "Magic" Johnson Trophy）。

柯瑞在今天西區冠軍賽第5戰，雖是獨行俠重點看管對象，仍有15分、9助攻進帳；在這個系列賽中，他平均每戰可獲23.8分、7.4助攻、6.6籃板。

美國體育頻道ESPN報導，對柯瑞來說，最重要的是率領勇士重返總冠軍賽。勇士自2014-15球季到2018-19球季，連續5季闖進總冠軍賽後，已連續兩季無緣爭冠。柯瑞也曾因為左手骨折，在2019-20球季缺席了60場比賽。

兩度獲選為年度最有價值球員的柯瑞，如今要力拚他生涯第4座總冠軍。

NBA本季增設東、西區冠軍賽MVP獎，東區冠軍賽MVP是以曾為波士頓塞爾蒂克超級球星「大鳥」柏德（Larry Bird）為名的「柏德獎」（Larry Bird Trophy）；西區冠軍賽MVP則是以洛杉磯湖人傳奇球星魔術強森（Magic Johnson）為名的「魔術強森獎」。

柏德和魔術強森兩位傳奇球員聯手在1980年代將籃球比賽提升到了新的境界。（譯者：李晉緯/核稿：曾依璇）1110527