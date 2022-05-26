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塔特姆準大三元 NBA東區冠軍戰塞爾蒂克聽牌[影]

2022/5/26 11:09（5/26 12:03 更新）
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美國職籃NBA季後賽東區冠軍系列賽第5戰，作客的波士頓塞爾蒂克25日以93比80大勝邁阿密熱火。（圖取自facebook.com/bostonceltics）
美國職籃NBA季後賽東區冠軍系列賽第5戰，作客的波士頓塞爾蒂克25日以93比80大勝邁阿密熱火。（圖取自facebook.com/bostonceltics）
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（中央社邁阿密25日綜合外電報導）美國職籃NBA季後賽東區冠軍系列賽第5戰，波士頓塞爾蒂克的塔特姆（Jayson Tatum）繳出準大三元，幫作客的綠衫軍93比80擊敗邁阿密熱火，七戰四勝制系列取得3比2聽牌。

兩軍前兩節比分緊咬，塞爾蒂克打完上半場以37比42落後，但綠衫軍第3節拉出32比16的攻勢奠定勝基。

路透社報導，綠衫軍除塔特姆22分12籃板9助攻，布朗（Jaylen Brown）攻下全隊最高25分，霍福德（Al Horford）16分7籃板、懷特（Derrick White）挹注14分，克服上半場得分乾旱的窘境，下半場轟進56分逆轉戰局。

帶著聽牌優勢的塞爾蒂克27日（台北時間28日上午8時30分）第6戰將回到主場，有機會自2010年後再次殺進總冠軍戰。

熱火諸將以阿德巴約（Bam Adebayo）18分10籃板、文森（Gabe Vincent）15分表現較佳；身為得分主力的球星巴特勒（Jimmy Butler）今天18投4中僅拿13分。

熱火在季後賽前兩輪主場6戰全勝，但連同今天吞敗，在東區冠軍系列賽已兩度主場失利。（譯者：陳亦偉）1110526

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