社區學生棒球大賽 U10組16強參加MLB CUP

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（中央社記者謝靜雯台北2日電）台灣世界少棒聯盟協會主辦「全國社區學生棒球大賽」，今天宣布將與MLB CUP賽事結合，U10組全國16強球隊將獲邀參加預計年底舉辦的MLB CUP賽事，體驗大聯盟原汁原味的賽事。

MLB CUP是美國職業棒球大聯盟在世界各地所舉辦的基層棒球賽事，包含台灣在內，也在日本、墨西哥、南韓、中國等地舉辦，台灣過往於2018、2019年舉辦過兩屆賽事，皆由桃園龜山國小奪下冠軍，近兩年受疫情影響沒有舉辦，2022預計於年底再度回歸。

主辦單位台灣世界少棒聯盟表示，有鑑於台灣基層棒球推展越來越蓬勃，除了學校棒球的發展之外，同時感受到社區棒球近年的發展，對於棒球運動推展所代表的意義，期待MLB CUP、教育部體育署、台灣世界少棒聯盟合作，將賽事過往以學校為單位球隊的邀約方式，改為邀請社區棒球的球員參賽，提供給社區棒球的孩子們有更多不同層級比賽機會。

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而MLB CUP除了比賽交流之外，還會舉辦許多豐富的活動，包含MLB吉祥物互動、棒球教學、全壘打比賽等，藉由豐富的活動讓參加的選手體驗大聯盟原汁原味的賽事。

「全國社區學生棒球大賽」報名至6月10日截止，賽事將於7月在全國各地展開分區縣市預賽，7月31日前產生晉級決賽的球隊，8月13日進行全國賽的開幕式及抽籤，8月14日起至28日於台中市進行兩階段全國決賽，主場地東海大學棒球場賽事也將進行網路直播。（編輯：吳協昌）1110602