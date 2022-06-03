羅力4日本季首場先發對桃猿 悍將註銷優瑪

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（中央社記者謝靜雯新北3日電）中職富邦悍將隊明天主場迎戰樂天桃猿隊，悍將隊派出洋投羅力先發，也確定註銷另一名洋投優瑪，羅力今年合約較晚確定，明天也是本季一軍首場出賽。

洋投羅力中職資歷豐富，但今年與富邦悍將隊合約遲至2月才敲定，3月底抵台、持續調整，目前本季沒有二軍出賽紀錄。

悍將隊總教練丘昌榮先前就透露，羅力預計4日先發出賽，今天聯盟官網做出異動，悍將隊新註冊洋投羅力，註銷洋投優瑪。

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羅力去年球季效力富邦悍將，整季25場出賽都是先發，戰績7勝9敗，防禦率3.03，羅力從2012年來台效力，目前中職年資累積8年，今年球季只要登錄滿81天，就符合「羅力條款」，洋將效力中職滿9個球季，隔年起可以不占洋將名額。

悍將明天在主場新莊棒球場迎戰樂天桃猿隊，羅力本季首場先發亮相，桃猿隊排出先發投手也是曾經效力過悍將隊的洋投索沙。（編輯：陳政偉）1110603