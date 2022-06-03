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狂威優質先發、林立3安 桃猿復賽首戰勝兄弟

2022/6/3 21:10（6/3 21:21 更新）
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中華職棒樂天桃猿隊3日復賽首戰在台中洲際球場進行，全隊投打發揮，其中洋投狂威主投6局失1分優質先發，助隊終場以8比2擊敗中信兄弟隊。（樂天桃猿隊提供）中央社記者謝靜雯傳真 111年6月3日
中華職棒樂天桃猿隊3日復賽首戰在台中洲際球場進行，全隊投打發揮，其中洋投狂威主投6局失1分優質先發，助隊終場以8比2擊敗中信兄弟隊。（樂天桃猿隊提供）中央社記者謝靜雯傳真 111年6月3日
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（中央社記者謝靜雯台北3日電）中職樂天桃猿隊先前受到疫情影響停賽，今天復賽首戰洋投狂威6局失1分優質先發，林立單場3安2打點，桃猿以8比2擊敗中信兄弟，兄弟洋投德保拉投出生涯最短先發、吞下敗仗。

中華職棒樂天桃猿隊先前受到COVID-19（2019冠狀病毒疾病）影響、7場比賽延賽，原本20名一軍球員被匡列，今天8名球員解除隔離，匡列人數降至12人，在洲際棒球場與中信兄弟比賽如期舉行。

樂天桃猿隊先發投手狂威今天總計用96球投6局，被敲出3支安打，投出3次三振，僅在2局被黃韋盛敲出安打失分，6局失1分優質先發，拿下個人本季第4勝。

兄弟隊杜家明5月28日快篩陽性遭隔離，野手黃韋盛替補在一軍出賽，今天生涯首度先發扛7棒、守二壘，2局敲出生涯首安，首分打點也跟著進帳，單場4打數敲出3支安打、首場比賽就有不錯表現。

桃猿隊開賽攻勢不斷首局先拿1分，2局靠著郭永維安打、林楷錡敲出內野安打，再靠著四壞保送攻佔滿壘，郭嚴文安打送回2分，林立三壘打再添2分，拉開領先差距。

林楷錡今天中職生涯首度出賽就被排入先發打序，扛9棒、守右外野，2局首打席就敲出生涯首安，也跑回生涯首得分，總計4打數敲出1支安打有1得分。

桃猿隊4局靠接連安打、失誤多拿1分，5局再靠著保送、許禹壕、蔡鎮宇接連安打再添2分保險分，順利拿下比賽勝利；兄弟7局追回1分，但攻勢沒有延續、吞下敗仗。

桃猿隊今天團隊敲出10支安打，林立總計4打數敲出3支安打，貢獻2分打點，手感最火燙，獲選單場最有價值球員（MVP）。

兄弟隊先發投手德保拉今天表現不如預期，用90球投3.2局，被敲出7支安打，投出4次三振、3次保送，失掉6分（5分責失分），吞下本季首敗，也是中職生涯最短投球局數。

兄弟隊今天9局派投手林丞軒一軍生涯初登板，總計用10球投1局，讓打者3上3下，投出2次三振、無失分，一軍首度亮相就有好的開始。（編輯：吳協昌）1110603

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