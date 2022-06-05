更多編輯台推薦新聞：
一週大事／中澳南太平洋外交角力、強尼戴普勝訴、AT-3失事...
生活

一週大事／中澳南太平洋外交角力、強尼戴普勝訴、AT-3失事...

迥異的認同與記憶 台灣能接棒香港紀念六四嗎？
兩岸

迥異的認同與記憶 台灣能接棒香港紀念六四嗎？

賴清德購買「做戲的人」等書 以行動支持台北書展
文化

賴清德購買「做戲的人」等書 以行動支持台北書展

0至6歲兒童免費領快篩 攜帶證明、分流機制7大QA一次看
生活

0至6歲兒童免費領快篩 攜帶證明、分流機制7大QA一次看

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
專訪／台灣青年烏克蘭支援作戰 姚冠均：助人而後人助
首頁 / 運動

球后斯威雅蒂法網摘冠感言 願烏克蘭保持堅強獲全場掌聲[影]

2022/6/5 09:33（6/5 10:16 更新）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
世界球后斯威雅蒂4日拿下生涯第2座法網女單冠軍後，激動表示要「烏克蘭保持堅強」，她的帽子在法網期間始終別上一條烏克蘭國旗色的緞帶。（圖取自twitter.com/WTA）
世界球后斯威雅蒂4日拿下生涯第2座法網女單冠軍後，激動表示要「烏克蘭保持堅強」，她的帽子在法網期間始終別上一條烏克蘭國旗色的緞帶。（圖取自twitter.com/WTA）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社巴黎4日綜合外電報導）世界球后斯威雅蒂今天拿下生涯第2座法國網球公開賽女單冠軍後，情緒激動的要「烏克蘭保持堅強」，這樣的和平訴求，讓在場觀眾紛紛起身為她鼓掌。

21歲的波蘭好手斯威雅蒂（Iga Swiatek）在今天的單打決賽，僅花68分鐘就以6比1、6比3擊敗美國新星高夫（Coco Gauff）。

斯威雅蒂從2月的杜哈網賽開始，連續包辦印地安泉、邁阿密、斯圖加特、羅馬網賽，及此次法網的冠軍，寫下35連勝的佳績，追平美國名將大威廉絲（Venus Williams）2000年所創21世紀最長的連勝紀錄，並在3月取代已退休的巴蒂（Ashleigh Barty）坐上球后寶座。

斯威雅蒂今天賽後說：「我想對烏克蘭說些什麼，保持堅強，因為戰爭尚未平息。」她在這次法網期間，帽子始終都別上一條烏克蘭國旗色的緞帶。

她表示，她2月贏得杜哈網賽時，烏克蘭即爆發戰爭，「當時我曾盼望下一次我發表冠軍宣言時，情況已會有所改善」。她說，「我依舊抱持著希望。」

之後，她告訴國家廣播公司（NBC）說：「仗還在打，人們也還在受苦。」

「許多球員已經摘下（烏克蘭）緞帶，對於下場比賽和積分的問題也激烈的討論著。這和那（網球）無關，而是與（烏克蘭）整體情況有關，我希望大家能意識到這點。」（譯者：李晉緯/核稿：蔡佳敏）1110605

延伸閱讀
球后斯威雅蒂打進法網女單決賽 拚生涯法網第2冠
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

下載中央社「一手新聞」 app，每日新聞不漏接！
iOS App下載Android App下載
地機族