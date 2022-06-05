球后斯威雅蒂法網摘冠感言 願烏克蘭保持堅強獲全場掌聲[影]

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世界球后斯威雅蒂4日拿下生涯第2座法網女單冠軍後，激動表示要「烏克蘭保持堅強」，她的帽子在法網期間始終別上一條烏克蘭國旗色的緞帶。（圖取自twitter.com/WTA）

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（中央社巴黎4日綜合外電報導）世界球后斯威雅蒂今天拿下生涯第2座法國網球公開賽女單冠軍後，情緒激動的要「烏克蘭保持堅強」，這樣的和平訴求，讓在場觀眾紛紛起身為她鼓掌。

21歲的波蘭好手斯威雅蒂（Iga Swiatek）在今天的單打決賽，僅花68分鐘就以6比1、6比3擊敗美國新星高夫（Coco Gauff）。

斯威雅蒂從2月的杜哈網賽開始，連續包辦印地安泉、邁阿密、斯圖加特、羅馬網賽，及此次法網的冠軍，寫下35連勝的佳績，追平美國名將大威廉絲（Venus Williams）2000年所創21世紀最長的連勝紀錄，並在3月取代已退休的巴蒂（Ashleigh Barty）坐上球后寶座。

斯威雅蒂今天賽後說：「我想對烏克蘭說些什麼，保持堅強，因為戰爭尚未平息。」她在這次法網期間，帽子始終都別上一條烏克蘭國旗色的緞帶。

她表示，她2月贏得杜哈網賽時，烏克蘭即爆發戰爭，「當時我曾盼望下一次我發表冠軍宣言時，情況已會有所改善」。她說，「我依舊抱持著希望。」

之後，她告訴國家廣播公司（NBC）說：「仗還在打，人們也還在受苦。」

「許多球員已經摘下（烏克蘭）緞帶，對於下場比賽和積分的問題也激烈的討論著。這和那（網球）無關，而是與（烏克蘭）整體情況有關，我希望大家能意識到這點。」（譯者：李晉緯/核稿：蔡佳敏）1110605