悍將范米特右肩衣服有污痕 主審檢視無異狀

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（中央社記者謝靜雯新北5日電）中職富邦悍將今天與中信兄弟比賽過程中，悍將先發投手范米特右肩衣服上有黑色污痕，兄弟隊總教練林威助向主審反映，6局換局間主審蘇建文上前查看衣服無異狀，比賽繼續進行。

中華職棒近期投手使用「外部物質」成為話題，味全龍隊總教練葉君璋在5月21日與中信兄弟賽事，提出兄弟隊洋投象魔力帽沿有黑色的物質，要求主審檢查，主審張展榮上前檢查球，判定沒有問題，隨後比賽恢復進行。

6月2日味全龍隊與富邦悍將隊交手，7局葉君璋向主審反映，球體有外部物質，主審林金達認定有異啟動檢查，一致認定悍將先發洋投威迪茲（Jose Valdez）使用外部物質，威迪茲立即被驅逐出場，隨後也公告威迪茲禁賽10場、罰款新台幣1萬元。

今天兄弟隊與富邦悍將隊交手，6局兄弟隊黃韋盛敲出游擊方向滾地球，第一時間被判出局，經過電視輔助判決改判內野安打，但當時林威助上場向蘇建文反映，范米特衣服上有黑色污痕，兄弟攻佔滿壘、江坤宇打擊時，悍將喊暫停，蘇建文上投手丘稍微查看。

6局上結束，蘇建文在場邊再度查看范米特衣物上的污痕，最後沒有特別異狀，比賽繼續進行。（編輯：管中維）1110605