PLG季後賽本土跳出來 許晉哲：不是靠洋將贏球

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台灣職籃聯盟P. LEAGUE+ 台北富邦勇士隊6日季後賽第2戰以100比94扳倒福爾摩沙台新夢想家，勇士隊此役12名上場的球員都有得分，張宗憲（右）攻下全隊最高18分，連2戰得分全隊最高。（富邦勇士提供）中央社記者黃巧雯傳真 111年6月6日

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（中央社記者黃巧雯台北6日電）P. LEAGUE+台北富邦勇士季後賽首輪取得2比0聽牌優勢，總教練許晉哲今天表示，更多本土球員挺身而出，讓他感到相當欣慰，展現球隊不是靠洋將贏得比賽。

台灣職業籃球聯盟P. LEAGUE+富邦勇士在季後賽首戰開胡後，第2戰再以100比94扳倒福爾摩沙台新夢想家，5戰3勝制系列賽以2比0搶先聽牌。

富邦勇士總教練許晉哲表示，本季夢想家帶給球隊很大壓力和挑戰，球隊還曾在客場輸超過30分，因此季後賽更不想輸他們。

談到全場拉鋸戰，許晉哲表示，關鍵時刻選擇將有經驗和當天狀況好的球員留在場上，他坦言，拉鋸戰就是球隊優勢，一旦落後超過10分，就會變成劣勢。

富邦勇士此役12名上場的球員都有得分，許晉哲指出，球隊一直都不是靠洋將在打球，有更多本土球員跳出來，讓他相當欣慰，展現球隊不是靠洋將贏得比賽。

曾文鼎決勝節單節送出5次助攻，包括胯下傳球給張宗憲，他透露，平常就會練習胯下傳球，「今天宗憲繞過我的時候，我就在等他空檔出來，就要把球給他。」

曾文鼎6月添得1女，談到升格為人父後表現是否更好，他說：「這樣是生子後（表現），那我之前到底是多差，應該還可以表現地更好」。

另外，夢想家季後賽吞下2連敗，總教練朱里雅斯（Kyle Julius）坦言，今天對手打得更好，球隊最後關鍵時刻防守沒守好，後續練球時將檢視比賽影片、修正問題。

面對夢想家系列賽陷入0比2劣勢，朱里雅斯認為，這兩場比賽依舊有很多球員努力表現，而系列賽還沒結束，將專注於接下來的比賽。（編輯：郭諭儒）1110606