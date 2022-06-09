悍將王詩聰下放曾偷哭 回一軍要複製二軍正面態度

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中職富邦悍將隊外野手王詩聰重返一軍行列，他9日受訪表示，「這次上來就是拚」，將複製二軍正面態度，迎接投打對決。中央社記者黃巧雯攝 111年6月9日

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（中央社記者黃巧雯新北9日電）中職富邦悍將外野手王詩聰前一次升上一軍，只打2個打席又被下放二軍，收拾行李時曾不自覺掉淚，這次重返一軍行列，他今天說，將複製二軍正面態度，迎接投打對決。

王詩聰2018年季中選秀會獲富邦悍將第7指名，2020年6月展開一軍首秀，但2020、2021年合計僅在一軍出賽8場。

王詩聰今年4月30日升上一軍，但表現平平，只打2個打席就接到回二軍的通知，他今天在新莊棒球場出戰統一獅隊賽前接受媒體聯訪時表示，當時收拾行李的時候，心情相當失落，「心裡想怎麼會這樣，淚水就這樣滴下來了」。

「那次下去心情滿複雜的，其實在二軍準備很久。」王詩聰透露，曾有教練提醒他，「在二軍這邊怎麼打，上去就怎麼打」，但他當下還未能領會，之前在一軍上場打擊的時候，「很沒有目的性，一直想要盲幹」。

悍將外野手申皓瑋6月2日快篩呈現COVID-19（2019冠狀病毒疾病）陽性，王詩聰再度獲得重回一軍的機會，他當下拿著裝備和現有衣服，就匆忙北上與球隊會合。

王詩聰告訴自己，「這次上來就是拚」，以前在一軍打擊的時候會怕，他這次回到一軍，將設法讓頭腦思緒更清晰，二軍比賽時如何與投捕對決以及壘上有人時打擊策略，希望能複製二軍的態度，面對一軍每一場比賽。

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王詩聰的改變，總教練丘昌榮也看在眼裡，包括主動穿好裝備在場邊待命以及因應場上狀況突襲短打，也獲得丘昌榮肯定，他表示：「看得出來（王詩聰）情緒上比較沒那麼亢奮，雖然他勇於表現自己，但有時候場上要稍微冷靜。」

王詩聰強調，這次上來一軍就是拿出該有的實力幫助球隊，打出該有的成績，以回應教練的信任，才不會再帶著遺憾下去二軍。（編輯：張芷瑄）1110609