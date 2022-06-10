PLG簡浩7顆三分續命 夢想家擊敗勇士追成1比2

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（中央社記者龍柏安台北10日電）被逼到淘汰邊緣的PLG福爾摩沙台新夢想家，今天靠著老牌射手簡浩單場飆進7顆三分球轟下最高的23分，以95比80擊敗台北富邦勇士，在季後賽追成1比2。

P. LEAGUE+聯盟今天由台北富邦勇士在主場台北和平籃球館迎戰福爾摩沙台新夢想家，這也是5戰3勝制季後系列賽的第3戰，湧進超過6600名球迷進場替握有「聽牌」優勢的勇士加油，可惜卻沒能見證球隊晉級總冠軍賽。

夢想家在系列賽首戰第1節就傷了洋將揚科維奇（Stefan Jankovic），也讓他們在洋將人手調度上相對吃緊，系列賽也連吞兩敗，陷入淘汰邊緣。

背水一戰的夢想家今天面臨輸不得壓力，聯盟阻攻王吉爾貝克（Brandon Gilbeck）上半場就攻下13分、8籃板，老牌混血射手簡浩也飆進4記三分球拿下12分，幫助夢想家半場打完以56比45取得領先。

下半場戰況進入白熱化，夢想家洋將布依德（Julian Boyd）與勇士外援辛特力（Michael Singletary）在場上頻頻互噴垃圾話，加上球迷此起彼落的噓聲，更讓比賽氣氛嗨到最高點。

不過客場出賽的夢想家易籃後始終保持雙位數領先，第4節甚至將領先突破20分大關，也提前鎖定勝局。

簡浩今天三分球9投7中，攻下全場最高的23分，洋將吉爾貝克也繳出20分、13籃板與4阻攻，他在第4節還演出一次精彩的第1時間單手補扣。

錯失「關門」機會的勇士，今天全隊共發生25次團隊失誤，比起對手足足多了9次，加上全隊三分球命中率僅28.1%，在追分時也少了最有效率的進攻武器。（編輯：吳協昌）1110610

PLG福爾摩沙台新夢想家隊10日作客台北和平籃球館，與台北富邦勇士隊交手激戰，夢想家洋將吉爾貝克（Brandon Gilbeck）（持球者）突破防守，強攻對方禁區搶分。中央社記者張新偉攝 111年6月10日