沈家羲入選U23培訓 期待正式賽投1場先發

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（中央社記者謝靜雯台北11日電）穀保家商投手沈家羲為此次U23世界盃代表隊培訓名單唯一高中生，今天受訪表示首度入選代表隊很開心，期待有機會能投1場先發，也想跟學長學習經驗，讓場上表現更穩定。

U23世界盃棒球賽將於10月在台灣舉行，6月9日公布培訓隊名單，穀保家商火球男、最快球速可投到153公里的沈家羲是唯一入選高中生；另一名穀保校友，最快球速158公里的投手潘文輝也在名單中。

沈家羲表示，剛開始經紀人有透露可能有機會被選入名單，真得收到棒協通知之後很開心，身為名單中唯一高中生自己也嚇一跳，第一次被選入國家隊名單就是這麼大型的成棒賽事。

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U23世界盃預計在天母、洲際棒球場舉行，沈家羲表示，比賽在台灣打壓力會更大，但是相信可以從學長們的身上學到很多經驗和討教技術。沈家羲提到，如果最後能留在正取名單中，希望可以投1場先發，「知道後面還有很強的學長扛著，就可以放開來、做自己。」

沈家羲表示，最想跟名單中來自台北市大的投手侯羿輔學習，「他在場上出賽都很穩定，不會像我有時候會大起大落。」（編輯：屈享平）1110611