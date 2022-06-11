林昱珉美職初登板2局無責失 陳柏毓先發無關勝敗

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（中央社記者謝靜雯台北11日電）旅美響尾蛇隊投手林昱珉生涯初亮相，今天在新人聯盟先發出賽，對巨人隊先發2局無責失分、無關勝敗；匹茲堡海盜隊小聯盟1A投手陳柏毓先發4.2局飆5K、無失分，無關勝敗。

左投林昱珉加盟美職亞利桑那響尾蛇隊，今年球季從新人聯盟出發，今天在響尾蛇紅隊與舊金山巨人隊比賽先發出賽。

林昱珉開賽就有狀況，接連投出2次觸身球保送，下一棒打者敲出滾地球，隊友接連發生守備失誤掉2分，林昱珉適時回穩，連抓3個出局數、化解再失分危機。

林昱珉2局續投，依序投出三振、讓打者敲出右外野方向平飛球出局，再三振抓到第3個出局數；林昱珉今天總計投2局沒被敲出安打，投出4次三振，失掉2分皆非責失分，球隊終場以3比2拿勝，林昱珉無關勝敗。

匹茲堡海盜隊小聯盟1A投手陳柏毓今天對費城人隊先發，陳柏毓開賽接連被敲2支安打，但及時回穩，連抓3個出局數沒有失分，2局1人出局後被敲出二壘打，接著投出四壞保送，但也沒有掉分。

陳柏毓3局再有危機，1人出局後被敲二壘打，接著連續投出2次四壞保送，讓打者攻佔滿壘，三振抓到第2個出局數，再讓打者敲出滾地球出局。

陳柏毓5局2人出局後被敲安打，5局沒有投完退場，今天總計用90球投4.2局，被敲出6支安打，投出5次三振、3次保送，無失分，球隊終場以8比1拿勝，陳柏毓無關勝敗。（編輯：屈享平）1110611