陽念希7局完投勝 玉山盃桃園晉冠軍戰盼創奇蹟

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

111年玉山盃全國青棒錦標賽4強戰，桃園市隊11日與台北市隊交手，桃園先發投手陽念希完投7局無責失，好投壓制，率隊以4比1拿勝、晉級冠軍戰。中央社記者謝靜雯攝 111年6月11日

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者謝靜雯台北11日電）玉山盃青棒賽4強桃園市隊今天與台北市隊交手，桃園市隊先發投手陽念希完投7局無責失好投壓制，率隊以4比1拿勝、晉級冠軍戰。

桃園市隊明天將與新北市隊爭冠，總教練藍文成表示，陣中高一球員多，就看看他們能不能創造奇蹟，論實力來說新北市陣容很優秀，但球是圓的、打了才知道。

111年玉山盃全國青棒錦標賽4強今天在天母棒球場舉行，桃園市隊與台北市隊交手，桃園市隊先發投手陽念希3局有狀況，接連被敲安打，加上隊友守備失誤、失掉1分，但及時回穩、沒有多掉分數。

高一陽念希今天投出高中生涯首場7局完投勝，總計用100球投7局，被敲8支安打，投出5次三振，沒有保送，失掉1分非責失分，拿下勝投。

陽念希表示，前陣子休息天數有點多，想辦法多投球、把好的狀況找回來，今天開賽變化球有點投不進好球帶，後半段有找回好的感覺。

投出高中生涯最長投球局數，陽念希表示，高中重量和體能做得多，身體感覺變得蠻有力的，續航力也有進步，投完不會覺得累；因為隔場限制，冠軍戰不能再登板，但可以用球棒幫助球隊，他也表示很期待，「沒有打過這麼快球速的投手。」

藍文成表示，陽念希開賽前幾局沒有進入狀況，3局失那1分後感覺蠻自責的，控球沒有這麼穩定，好在後面打線幫忙追分，他的心情上就比較穩定、越投越好。

今天3局打完桃園市隊一度落後，藍文成誇讚台北市隊先發投手舒治浩很優秀，「前幾局我們都追打他的壞球，一直提醒球員，他的變化球控球沒有這麼好、放掉沒有關係、抓直球打。」

桃園市隊4強拿勝、連4屆晉級玉山盃冠軍戰，109年冠軍戰擊敗高雄市隊奪冠，去年冠軍戰因雨裁定與新北市並列，明天冠軍戰再度與新北市碰頭。（編輯：屈享平）1110611