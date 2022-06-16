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印尼公開賽 周天成不敵李卓耀無緣8強

2022/6/16 20:09
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（中央社記者龍柏安台北16日電）9天內打了7場比賽，台灣羽球一哥周天成難掩疲態，他今天在印尼羽球公開賽男單次輪，以18比21、13比21不敵世界排名17的香港好手李卓耀，16強提前止步。

總獎金120萬美元（約新台幣3562萬元）的印尼羽球公開賽，是羽球世界巡迴賽頂級超級1000系列的大賽，緊接著上週印尼羽球大師賽之後登場。

周天成上週在印尼羽球大師賽連闖4關，直到男單壓軸決賽才不敵東京奧運金牌得主、丹麥球王安賽龍（Viktor Axelsen）獲得亞軍，賽後他短暫休息2天，提拍再戰印尼公開賽，包括今天在內，是他在9天內的第7戰。

世界排名第4的周天成，過去和李卓耀6度交手，周天成取得4勝對戰優勢，且上週兩人才在印尼大師賽交手，當時周天成歷經3局、62分鐘苦戰，才有驚無險擺平對手晉級。

時隔一週兩人再次交鋒，這回周天成開局就處在下風，6比7落後時更是一口氣連丟5分，陷入大幅落後，局末周天成一度將比分追至18比19，可惜沒能一鼓作氣扭轉戰局，又再失2分以18比21棄守。

第2局開賽雙方激烈交鋒，開局兩人就4度打平，周天成在9比7領先時遭遇亂流，一口氣連丟7分，也從領先打到落後。

在大幅落後下，周天成也無力追趕，只能看著比分被越拉越開，加上最後一擊擊球出界，最終以13比21讓出晉級門票，無緣晉級8強。（編輯：管中維）1110616

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