陳俊秀致勝安打 桃猿擊敗悍將4連勝

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中職樂天桃猿隊19日在新莊棒球場與富邦悍將隊交手，桃猿隊先發投手狂威7局失1分優質先發，8局陳俊秀（圖）適時安打，送回球隊致勝分，幫助球隊以2比1拿下勝利。中央社記者張新偉攝 111年6月19日

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（中央社記者謝靜雯、張新偉台北19日電）中職樂天桃猿隊今天與富邦悍將隊交手，桃猿隊先發投手狂威7局失1分優質先發，8局陳俊秀適時安打送回致勝分，幫助球隊以2比1拿下近期4連勝。

中華職棒樂天桃猿隊作客新莊棒球場與富邦悍將隊交手，桃猿隊派出洋投狂威先發，狂威1局稍微有狀況，1人出局後被張冠廷敲出安打，2人出局後再被林益全敲出安打失掉1分。

狂威2局雖然投出四壞保送、被敲2支安打攻佔滿壘，但及時回穩、沒有失掉分數，3局過後回穩，沒有再掉分數。

狂威總計用100球投7局，被敲出9支安打，投出5次三振、1次四壞保送，失掉1分責失分，拿下個人本季第6勝。

桃猿隊前2局打完0比1落後，3局靠著失誤、保送、成晉內野安打送回追平分，8局1人出局後成晉敲出安打，再靠著觸身球保送、陳俊秀適時安打，送回球隊致勝分，陳俊秀也拿下單場最有價值球員（MVP）。

桃猿隊總教練曾豪駒賽後表示，今天兩邊投手都投得很好，球員也都展現拚勁，陳俊秀有把握住機會敲出致勝安，雖然也是有點幸運，但這就是棒球。

悍將先發投手范米特總計用117球投7.2局，被敲出7支安打，投出4次三振、3次四死球，失掉2分（1分責失分），承擔敗投。

范米特2局因為投球前先摸了紅土，主審上投手丘警告、聯盟規則明定，任何球員不得故意污損球或使用泥土（Soil）、松香（Rosin）、石蠟（Paraffin）、甘草（Licorice）、砂紙（sandpaper）、金鋼砂紙（Emery-paper）或其他物質摩擦球。主審當下更換比賽用球，並給投手警告。

曾豪駒賽後接受媒體聯訪表示，范米特摸紅土的部分，一開始三壘審就有抓，後來又發生，三壘審沒有看到，才過去提醒，「可能投手會留手汗，但摸紅土會讓人覺得有點偷吃步，會增加球的摩擦力」。（編輯：管中維）1110619

中職樂天桃猿隊19日在新莊棒球場與富邦悍將隊交手，8局陳俊秀適時安打，送壘上隊友成晉（前右）跑回致勝分，幫助球隊以2比1拿下近期4連勝。中央社記者張新偉攝 111年6月19日

中職樂天桃猿隊19日與富邦悍將隊交手，8局桃猿隊陳俊秀（右3）適時安打送回致勝分，幫助球隊以2比1拿下近期4連勝。中央社記者張新偉攝 111年6月19日

中華職棒樂天桃猿隊19日在新莊棒球場與富邦悍將隊交手，桃猿隊先發投手狂威（Dylan COVEY）7局失1分優質先發，幫助球隊以2比1獲勝，狂威拿下個人本季第6勝。中央社記者張新偉攝 111年6月19日