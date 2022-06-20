泰迪5局無失分 黃韋盛2打點兄弟擊敗龍隊

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中職中信兄弟隊20日與味全龍隊交手，兄弟隊先發投手泰迪（圖）5局無失分、好投壓制，幫助球隊以4比1拿下近期2連勝，也是中信接手兄弟隊後第500勝。（中信兄弟隊提供）中央社記者謝靜雯傳真 111年6月20日

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（中央社記者謝靜雯台北20日電）中職中信兄弟今天與味全龍隊交手，兄弟隊先發投手泰迪5局無失分、好投壓制，兄弟隊黃韋盛單場貢獻2分打點，助球隊以4比1拿下近期2連勝，也是中信接手兄弟隊後第500勝。

中華職棒今天安排補賽，味全龍隊在澄清湖棒球場迎戰中信兄弟隊，兄弟1局就有攻勢，1人出局後陳偉漢獲得四壞保送，林書逸安打推進，再靠著捕逸攻佔二、三壘，詹子賢高飛犧牲打送回第1分。

兄弟2局靠著保送、失誤、犧牲觸擊攻佔得點圈，黃韋盛適時安打，一棒送回2分，幫助球隊拉開領先差距，6局上再靠著岳東華適時安打，替球隊多添1分保險分。

龍隊6局下把握換投機會，拿莫．伊漾率先敲出二壘打，再靠著滾地球、石翔宇適時安打追回1分，但攻勢沒有延續，沒能再添分數。

兄弟隊先發投手泰迪今天用92球投5局，被敲出5支安打，投出3次三振、3次四死球，沒有失分，有效壓制龍隊打線，拿下個人本季第5勝，獲選單場最有價值球員（MVP）。

今天這場比賽勝利，也是中信接手兄弟隊後拿下的第500勝，隊史（含前身兄弟象隊）第1684勝。（編輯：陳仁華）1110620