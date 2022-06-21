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衣服污痕、投球摸紅土引關切 范米特幽默看待

2022/6/21 18:49
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（中央社記者黃巧雯台北21日電）中職富邦悍將洋投范米特因右肩衣服上污痕、投球前先摸了紅土引發關切，范米特今天幽默以對，他形容這些狀況就像籃球場上球迷，在球員罰球時，會在後面做一些動作進行干擾。

洋投范米特（Joe Van Meter）在6月5日的比賽遭中信兄弟總教練林威助質疑右肩衣服上污痕，檢查後沒有異狀，後來確認只是熱身膏，19日再度先發出賽，又因投球前先摸了紅土，被主審上投手丘警告。

談到摸紅土的動作，范米特今天賽前接受媒體聯訪時表示，這是他的習慣動作，「沒有因摸了土，球變比較黏，大家可以去看數據，球的轉速沒有因此變較快」。

范米特認為，無論是摸紅土或擦熱身膏，對選手而言都是棒球一部分，他不覺得有違法，「第一次被這麼檢查，還滿新奇的」。

對於近來投球時接連遇到一些狀況，范米特幽默看待，他形容，「有點像籃球場上球迷，在球員罰球的時候，會在後面做一些動作干擾」，但他會提醒自己專注在投球上，做好球隊賦予的任務。（編輯：張芷瑄）1110621

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