張祐銘單場3打點 味全龍逆轉擊敗悍將

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（中央社記者黃巧雯台北22日電）中華職棒味全龍今天靠著張祐銘單場2安、3打點，最終以6比3逆轉擊敗富邦悍將；而悍將范國宸儘管連2場開轟，仍未能幫助球隊贏球。

富邦悍將與味全龍今天在高雄澄清湖棒球場交手，悍將洋投威迪茲（Jose Valdez）6月2日因投球使用外部物質，遭聯盟禁賽10場，今天也是解禁後首度先發，而龍隊洋砲龍德力（Ronny Rodriguez）也回到一軍。

悍將范國宸昨天敲出本季第2轟，今天繼續展現6月份火燙手感，1局上就從龍隊洋投布里悍（Jake Brigham）手中敲出陽春砲，幫助球隊先馳得點，個人連續安打場次也推進至13場，續創個人最佳；悍將3局上靠著林哲瑄高飛犧牲打、林益全安打，取得3比0領先。

悍將洋投威迪茲第4、5局接連遭遇亂流，味全龍4局下先靠著3支安打和暴投，扳成3比3平手，5局下李凱威安打，再度開啟龍隊攻勢，吉力吉撈．鞏冠、張祐銘安打串連搶分，龍隊趁機以5比3超前，並在第7局追加1分，龍隊最終就以6比3獲勝。

味全龍洋投布里悍此役投7局，被敲6支安打，包括1發全壘打，失3分僅1分責失分，拿下第4勝，追平個人上季勝投數。

悍將洋投威迪茲今天投5局，失5分有3分責失分，被敲8安，保送和四死球各1次，另有3次三振，而單場4次暴投也追平聯盟紀錄。（編輯：陳仁華）1110622