劉基鴻追平轟、林智勝致勝安 龍延長賽12局勝猿

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中華職棒樂天桃猿隊24日在樂天桃園棒球場迎戰味全龍隊，龍隊劉基鴻（右）第9局敲出追平比數陽春砲，讓雙方打進延長賽，最終由味全以3比2拿下近期3連勝。（味全龍隊提供）中央社記者謝靜雯傳真 111年6月24日

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（中央社記者謝靜雯台北24日電）中華職業棒球大聯盟樂天桃猿隊投手陳冠宇今天7局優質先發卻無緣勝投，味全龍隊一路落後，劉基鴻9局敲追平分陽春砲，延長賽第12局林智勝代打建功，幫球隊以3比2拿下3連勝。

力拚上半季冠軍的桃猿晚間在樂天桃園棒球場迎戰龍隊，這也是陳冠宇本季首場主場先發。

展現壓制力的陳冠宇前5局僅被敲3支安打，直到6局被李凱威、拿莫．伊漾接連敲二壘打失掉1分，但及時回穩、沒多掉分數。

陳冠宇總計用103球投7局，僅被敲出5支安打，投出7次三振、2次四死球，失掉1分責失分，為自日本返台後單場最長投球局數，但無關勝敗。

桃猿打線開賽就有表現，林立1局開轟、陽春砲幫球隊取得領先，為個人本季第6轟，5局張閔勛選到四壞保送、陳晨威犧牲觸擊，再靠暴投上到三壘，成晉敲出高飛犧牲打，送回球隊第2分。

龍隊比賽前半段一路落後，9局靠劉基鴻陽春砲，以2比2扳平比數，這也是劉基鴻本季第2轟及中職生涯第100安。

兩隊鏖戰到延長賽第12局，龍隊靠吳東融、劉基鴻接連安打攻占得點圈，林智勝代打建功，敲出中外野方向關鍵安打，送回致勝分，龍隊拿下本季與桃猿對戰首勝，劉基鴻獲單場最有價值球員（MVP）。

此外，中職原訂在洲際棒球場中信兄弟隊對戰統一7-ELEVEn獅隊因雨延賽，比賽延到7月13日原場地補賽。（編輯：李明宗）1110624