悍將新外籍投手教練羅曼抵台 曾在中職打球

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（中央社記者謝靜雯台北25日電）中職富邦悍將今天發布新聞稿，延攬球員時期曾來台打球的羅曼（Orlando Roman）任投手教練，羅曼已經抵台，預計下週出關後將與球隊會合，球團期待他能協助投手群有更好表現。

中華職棒富邦悍將隊宣布新外籍投手教練羅曼加入，羅曼選手時期效力美職體系，曾在2006年上到大都會小聯盟3A，在2010年首度來台加入中華職棒兄弟象隊，2012年轉戰日本職棒養樂多燕子、2016年重新回到中華職棒先後效力Lamigo桃猿、中信兄弟隊。

羅曼2018年回到波多黎各擔任投手教練兼任球員，學習投手經驗分享與傳承，並在2019年世界棒球12強賽後結束選手生涯，專心轉任教練職務。

2019年起羅曼在波多黎各冬季聯盟Criollos Caguas隊與波多黎各夏季聯盟Jueyeros Maunabo青年隊執教累積教學經驗。

悍將延攬羅曼加入教練團成員後，期許羅曼球員時期豐富的美職及亞洲職棒經歷，能與悍將教練團共同幫助悍將投手群有更好的表現。

羅曼已於本週抵達台灣並且展開居家檢疫程序，預計下週出關後將會與球隊會合，屆時會先與教練團共同了解投手群狀況後，再為羅曼安排教練相關任務。（編輯：謝雅竹）1110625