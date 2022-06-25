悍將新增郭俊麟等6人快篩陽 依規定隔離
2022/6/25 15:07（6/25 16:05 更新）
中華職棒富邦悍將隊投手郭俊麟（右2）25日快篩陽性，依規定隔離中。（中央社檔案照片）
（中央社記者謝靜雯台北25日電）中職富邦悍將隊今天公告，陣中一軍球員郭俊麟、辛元旭、王詩聰、葉竹軒、蘇煒智、二軍球員董子恩COVID-19（2019冠狀病毒疾病）快篩陽性，將安排PCR檢測、目前依規定隔離。
中華職棒今天發出公告，新增球員在一軍的投手郭俊麟，野手辛元旭、王詩聰、葉竹軒、蘇煒智快篩陽性，目前已安排進行PCR門診並依規定通報聯盟。
另外，野手董子恩於二軍例行性快篩後結果呈陽性，目前已安排進行PCR門診及依規定通報聯盟。即日起開始進行相關隔離作業，並遵守指揮中心及聯盟規範辦理。
悍將全隊其餘成員於今日賽前練習前快篩均呈陰性，球團將會持續密切觀察球團人員身體狀況並定期快篩。（編輯：張芷瑄）1110625
（圖取自facebook.com/FubonGuardiansBaseballTeam）
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